Konut ve Taşıt Kredileri Düşük Kalacak

Ekonomi

Enuygun Finans İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, konut ve taşıt kredilerinin düşük seviyelerde kalacağını, TL vadeli mevduatın ise politika faizlerine bağlı olarak önemli bir yatırım aracı olmayı sürdüreceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun Finans, ağustos itibarıyla Türkiye'deki finansal piyasaların hareketliliğini inceledi.

İnceleme sonuçlarına göre, kredi hacimlerinde ve mevduat ürünlerinde önemli değişimler gözlenirken, tüketici davranışlarının enflasyon ve faiz oranlarından etkilendiği ortaya çıktı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Adıyaman, tüketici kredileri, kredi kartları ve mevduat hesaplarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ihtiyaç kredilerinin yüzde 40 arttığını ancak vadelerin kısa tutulduğunu belirtti.

Özellikle 12 ay ve altındaki vadelerin tercih edildiğini vurgulayan Adıyaman, konut kredilerinde ise sadece yüzde 2'lik bir artış yaşandığını ve yüksek finansman maliyetlerinin tüketicileri daha temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini kaydetti.

Adıyaman, "Konut ve ihtiyaç kredilerinde enflasyonu dahil etmediğimiz durumda artış gözlemlenirken, aynı hesapla taşıt kredilerinde yüzde 9,5 oranında bir düşüş görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi kartı kullanımı yüzde 14 arttı

Temmuz 2024 itibarıyla kredi kartı adedinin yüzde 14 artarak 124 milyonu aştığı bilgisini paylaşan Adıyaman, kredi kartı ile ödeme hacimlerinde ise yüzde 94 büyüme gözlemlendiğini kaydetti.

Adıyaman, temassız ödeme limitlerinin artırılmasının, alışverişlerin yüzde 80'inin temassız yöntemlerle yapılmasına imkan sağladığını belirterek, bu eğilimin gelecekte de devam edeceği öngörüsünü paylaştı.

Yüksek faiz oranları TL vadeli hesapları cazip kılıyor

Yüksek faiz oranları nedeniyle TL vadeli mevduat hesaplarının güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ettiğini vurgulayan Adıyaman, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinin, 2024'ün geri kalanında ve önümüzdeki yıl içerisinde de yine geçtiğimiz yıllara kıyasla yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Bu durumda kullanıcılar, acil nakit ihtiyaçları için yine ihtiyaç kredisini tercih edecektir ancak bu kredilerin kullanım hacminin enflasyon oranının altında kalması mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman, gelecek döneme ilişkin olarak, konut ve taşıt kredilerinin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kredi kartı ödemelerinde ise bankaların kampanyaları ve taksitli kullanım etkisiyle adetsel ve hacimsel artış sürecektir. TL vadeli mevduat, politika faizlerinin seyrine bağlı olarak önemli bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Enuygun Finans olarak, bankacılık ürünleriyle ilgili kullanıcılarımıza farklı çözümler sunmayı sürdüreceğiz. Bankaları dolaşmak yerine, tek bir platformda tüm bankacılık ürünleri için hem kullanıcılarımıza başvuru imkanı sağlayacak hem de bu alanda finansal teknoloji sektörüne katkı sunacak çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Misyonumuz, en güncel ürünleri doğru zamanda kullanıcılara ulaştırmak ve finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalarımıza ağırlık vermektir. 2025 yılında da kullanıcılarımızı merkeze alarak faaliyetlerimize tüm hızımızla devam edeceğiz."