Konut Yatırımında Yüksek Talep

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, Merkez Bankası'nın, "Hanehalkı Beklenti Anketi"nde, vatandaşların yatırım tercihinde altının (yüzde 48,3) ardından konut, dükkan ve arsanın (yüzde 33,2) ikinci sırada yer aldığını belirterek, konuta çok yüksek bir talebin olduğunu, gayrimenkul fiyatlarının artamaya devam edeceğini söyledi. Büyükduman, nüfus artış hızı yavaşlasa da hane sayısı artışının her yıl konut stokuna en az bir milyonluk eklemeyi zorunlu kıldığını vurguladı.

Merkez Bankası, ocak ayından itibaren hanehalkı tüketim ve tasarruf beklentilerini daha kapsamlı ve sağlıklı ölçmek amacıyla "Hanehalkı Beklenti Anketi" yayınlıyor. Söz konusu anketin, mayıs sonuçları açıklandı.

Vatandaşlara, "Şu anda neye yatırım yaparsın" sorusu yöneltildi. Yatırım tercihinde ilk sırada yüzde 48,3 ile altın yer aldı. Altını, yüzde 33,2 ile ev/dükkan/arsa diğer bir deyişle gayrimenkul izledi.

KONUTTA YÜKSEK TALEP

Gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, vatandaşların toplam servetinin yüzde 80'inin gayrimenkul ve altından oluştuğunu söyledi. Büyükduman, konutta talebin yüksek seyrettiğini, bu yıl konut fiyat artışının enflasyonun gerisinde kalacağını söyledi.

Büyükduman, Türkiye'de hanehalkı sayısının (bir arada yaşayan topluluk) yaklaşık 27 milyon olduğunu, ülkede nüfus artış hızı yavaşlasa da hanehalkı sayısı artışının her yıl konut stokuna en az bir milyonluk eklemeyi zorunlu kıldığını vurguladı.

Büyükduman, "Türkiye'de ortalama hane büyüklüğü 2008'de 4 kişiyken, 2025'te 3,08'e düştü. Tek kişilik haneler yüzde 20.5'e, iki kişilik haneler yüzde 23.1'e çıktı. Bu da konut stokunda artışı ve yeni konut talebini zorunlu olarak gündeme getiriyor" dedi.

Konutta yüksek talebin devam edeceğini vurgulayan Büyükduman, fiyatların da yükseleceğini vurguladı. Büyükduman, "Bu alanın bir uzmanı olarak siz konut alıyor musunuz" sorusuna, "Evet, satın alıyorum" yanıtını verdi.

YATIRIM TERCİHİNDE GAYRİMENKUL PAYI ARTIYOR

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz da hanelerin yüzde 81,5'inin altın ve gayrimenkulü baskın biçimde tercih ettiğine dikkati çekerek, "Ocak ayına göre altın 4,5 puan düşerken, gayrimenkul 2 puan artmıştır. Yine bu beş aylık dönemde oranlar düşük olmakla birlikte vadeli mevduat artarken, dövizin ise düşüş gösterdiğini söyleyebiliriz" dedi.

Merkez Bankası'nın son finansal istikrar raporuna işaret eden Yılmaz, ağırlıklı altın olmak üzere kıymetli madenlerin hanehalkı varlıkları içinde mart sonu itibarıyla yıllık yüzde 132,8 arttığını ve varlıklar içindeki payının da yüzde 15'e ulaştığını ifade etti.

EKONOMİDE KAYGAN ZEMİN

Yılmaz, aynı dönemde özellikle vadeli mevduattaki artışın sınırlı kaldığını (yüzde 19) belirterek, "Haneler yatırım fonlarına da yüzde 68,9 oranında artışla yönelmişlerdir. Bu yapı, ister istemez vadeli mevduat ve yatırım fonlarındaki varlıkların kısa vadeli olduğu dikkate alındığında haneler yatırım tercihlerinde ekonomide zeminin oldukça kaygan olduğunu düşünmekte ve TL dışındaki diğer yatırım araçlarına yönelmektedirler" diye konuştu.

PROGRAMA GÜVEN ZAYIF

Bu durumun uygulanan programa, faiz artışlarına karşın güvenin yeterince oluşmadığını gösterdiğini ifade eden Hakkı Hakan Yılmaz, "Kısa vadeli mevduat (aylık) ve yatırım fonlarındaki tutarların orta gelir grubundaki hanelerin düşen reel gelirleri ile birlikte yakın gelecekteki tüketim harcamalarını karşılamak için harcamaya dönüşecek kaynaklar olarak da görmek mümkün. Böyle baktığımızda altın ve gayrimenkul yatırım tercihleri açısından efektif olarak çok daha yüksek seviyede çıkmaktadır" dedi.