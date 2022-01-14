Üye Girişi
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas konut satış rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas konut satış rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

14.01.2022 16:35
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas konut satış rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ülke genelindeki ve yabancılara yönelik konut satışlarındaki canlılığın gelecek dönemde sürmesini beklediklerini bildirdi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ülke genelindeki ve yabancılara yönelik konut satışlarındaki canlılığın gelecek dönemde sürmesini beklediklerini bildirdi.

Elmas, TÜİK konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, satış adetlerinin aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 113,7 arttığının ve en yüksek ikinci aylık rakamın görüldüğünün bilgisini verdi.

İpotekli konut satışlarının aralık ayında yüzde 209,3 arttığını, yıllık toplam satışların içindeki payının yüzde 19,7 olarak gerçekleştiğini anlatan Elmas, bu rakamın özel bankaların yüksek konut kredi faizleri sebebiyle düşük kaldığını aktardı.

Elmas, 2021'de yabancılara 58 bin 576 konut satıldığını anımsatarak, döviz kurundaki artışın yabancılara avantaj sağladığını, dünya genelinde konut fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye'yi cazip kıldığını anlattı.

Geçen yıl ulaşılan rakamların şaşırtıcı olmadığını, inşaat maliyetlerindeki artışa ve faizlerin yüksek seyretmesine karşın talebin sürdüğünü kaydeden Elmas, konut yatırımına ilgisinin sürdüğünü vurguladı.

Elmas, "Önümüzdeki dönemde de hem yurt içi konut talebinin hem de yurt dışı konut talebinin canlı olmasını beklemekteyiz. Kamu bankalarımızın birinci el konut üretimini desteklemek için konut kredi faizlerini yüzde 1,20 seviyesinde tutması yeni konut üretimi açısından hayati önemdedir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Sur Yapı, Kredi, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas konut satış rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün         
16:23
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:19 Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
15:56 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı
15:54 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
15:51 Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi! Daha önce Tuba Büyüküstün'le birlikteydi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
15:07 Türkiye için gurur günü! Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan TCG Ufuk hizmete başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 16:44:41. #1.11#
SON DAKİKA: KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas konut satış rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement