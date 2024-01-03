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Konya 2023'te Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı - Son Dakika
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Konya 2023'te Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı

Konya, 2023 yılında 3,305 milyar dolar ihracat yaparak tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı. Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,49 yükselen Konya, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 10. sırada yer aldı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2023 yılında Türkiye'nin ihracatının yüzde 0,6 oranında arttığını ve Konya'nın da Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışı sağladığını belirtti.

Konya 2023\'te Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaştı
03.01.2024 - 10:45,
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Konya 2023'te 3,305 milyar dolar ihracat yaparak tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerini açıkladı. 2023'te yıllık ihracatını 3 milyar 305 milyon 985 bin 492 dolara çıkaran Konya, 2022 yılı ihracat rakamına göre yüzde 1,4 oranında artış sağladı. Bu rakamlara göre Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,49 yükselen Konya, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 10. sırada yer aldı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ihracat rakamları ile ilgili şu değerlendirmede bulundu. Başkan Öztürk, "2023 yılında küresel ekonomide, yüksek enflasyon, enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki artış gibi birçok alanda mücadele verilen bir yıl oldu. Diğer taraftan dünya ekonomisindeki yavaşlamayla birlikte azalma eğiliminde olan küresel ticarete rağmen 2023 yılında Türkiye'nin ihracatı yüzde 0,6 oranında artırarak 255,8 milyar doları aşmıştır. Konya, 2023'te de ihracatını Türkiye ortalamasının üzerinde artırarak ülke ekonomisine katkısını sürdürmüştür. Konya 2023 yılında 3,305 milyar doları aşan ihracat yaparak tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Şehrimiz 2022 yılında Tükiye ihracatından aldığı yüzde 1,44 oranında payı, 2023 yılında yüzde 1,49'a yükselterek en fazla ihracat yapan ilk 10 şehir arasında yer aldı. Türkiye'nin 2. yüz yılına başladığı 2023'te ihracat artışına katkı sağlayan, emeği geçen herkesi kutluyorum. 2024'te de ülkemiz ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız. Oda olarak tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızla işbirliği içinde projeler geliştirmeye, dünyanın dört bir köşesinde Konya'yı tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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