Konya Beyşehir Sadıkhacı'da kırmızı mercimek 2 bin dönümde üretilip ihraç ediliyor - Son Dakika
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Konya Beyşehir Sadıkhacı'da kırmızı mercimek 2 bin dönümde üretilip ihraç ediliyor

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Konya Beyşehir Sadıkhacı\'da kırmızı mercimek 2 bin dönümde üretilip ihraç ediliyor
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Konya Beyşehir Sadıkhacı Mahallesi'nde 25-30 yıldır kırmızı mercimek üretiliyor; ürün çiftçi için önemli gelir kaynağı oldu. 2 bin dönümde yetiştirilen mercimek Mersin Limanı üzerinden Avrupa ve Orta Doğu'ya gönderiliyor, coğrafi işaret ve paketleme tesisi için çalışma sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Sadıkhacı Mahallesi, yaklaşık 25-30 yıldır sürdürülen kırmızı mercimek üretimiyle yörenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri haline gelirken, ürünler Avrupa ve Orta Doğu ülekelerine de ihraç ediliyor.

Sadıkhacı Mahallesi'ndeki çiftçilerin tamamının üretimini yaptığı kırmızı mercimek, buğday ve arpa gibi geleneksel ürünlerin önüne geçerek çiftçinin önemli gelir kaynaklarından biri oldu. Yaklaşık 2 bin dönüm alanda yetiştirilen ürün, Mersin Limanı üzerinden Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri ve Orta Doğu pazarlarına gönderiliyor. Mahalledeki yerel mercimeğin coğrafi işaretle tescillenmesi ve paketleme tesisi kurulması için de çalışma yürütülüyor.

Mahalle sakinlerinin yaklaşık 25-30 yıldır mercimek ekimiyle ilgilendiğini belirten Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Nuh Kar, "Zaman içerisinde bu ürün yöre çiftçisi için vazgeçilmez bir konuma ulaştı. Mercimek artık buğday ve arpanın önüne geçti. Mahalledeki üretim alışkanlığı önemli ölçüde değişti. Sadıkhacı'daki mercimek çeşidinin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla coğrafi işaret tescili için çalışma yürütüyoruz. Mahallede yaklaşık 650 çiftçi tarımsal üretimle uğraşıyor. Kırmızı mercimeğin bölge ekonomisindeki yeri her geçen gün önem kazandı. Ürünümüz, Mersin Limanı üzerinden Avrupa ülkelerine, Arap ülkelerine ve Orta Doğu pazarlarına gönderiliyor. Mercimek üretiminin geliştirilmesi, tohum desteğinin sürdürülmesi ve üreticilerin desteklenmesi konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile tarım teşkilatının katkılarına teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA
Orta DoğuSadıkhacıEkonomiİhracatGüncelKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya Beyşehir Sadıkhacı'da kırmızı mercimek 2 bin dönümde üretilip ihraç ediliyor - Son Dakika
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