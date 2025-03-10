Konya Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Nohut Tohumu Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Nohut Tohumu Desteği Sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Nohut Tohumu Desteği Sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak için 'Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı nohut tohumu dağıtıyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, 2025 yılı itibarıyla 108 bin 675 kilo nohut tohumu dağıtıldığını açıkladı.

10.03.2025 14:59  Güncelleme: 15:01
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla Konyalı çiftçiye desteği sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da tarımda öncü ve örnek çalışmaları hayata geçirerek Konya ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

"Tarımsal üretimi ve çeşitliliği artırmak için gayret ediyoruz"

Konya genelinde kurak arazilerde alternatif ürün yelpazesini genişletmek için başlatılan "Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında başvuruları alınan çiftçilere ürünlerini teslim eden Başkan Altay, "Konya'da tarımsal üretimi ve çeşitliliği artırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. 2014 yılından itibaren tarımsal desteklerde bulunuyoruz. Bugün de nohut tohumu dağıtmak için bir araya geldik. Buradaki amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın özellikle ekilmeyen arazilerde üretim yapması için mali destekte bulunmak. Ayrıca nohut gibi hem ekonomik değeri yüksek hem suya az ihtiyacı olan bitkilerin üretimini artırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Desteklerimiz 31 ilçede devam ediyor"

Konya'nın sadece kendisi için değil, Türkiye'nin gıda güvenliği için de üreten bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Çiftçilerimiz Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak fidan, fide, tohum desteğinde bulunuyoruz. Desteklerimiz Konya'nın 31 ilçesinde devam ediyor. Konya üretmeye devam edecek, biz de desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim bol yağmurlu, rahmetli günler versin. Çiftçilerimizin kazancı bol olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

2025'te üreticiye 108 bin 675 kilo nohut dağıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Kuru Tarım Alanlarında Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Meram, Selçuklu ve Karatay başta olmak üzere birçok ilçede yüzde 50 hibeli sertifikalı nohut tohumu desteğinde bulundu. 2025 yılında şu ana kadar üreticilere 108 bin 675 kilo nohut tohumu dağıtılırken 7 bin 245 dekar alanda üretim yapılması teşvik edildi.

Konya Büyükşehir'in nohut tohumu desteğinden faydalanan üreticiler de desteklerden memnun olduklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Nohut Tohumu Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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