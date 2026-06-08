İstihdamda büyük buluşma, MEİF'26 için geri sayım başladı - Son Dakika
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İstihdamda büyük buluşma, MEİF'26 için geri sayım başladı

İstihdamda büyük buluşma, MEİF\'26 için geri sayım başladı
08.06.2026 14:57  Güncelleme: 14:59
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Konya Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF), 16-17 Haziran’da sanayicileri, meslek lisesi öğrencilerini ve iş arayanları buluşturacak. Fuarda 100’e yakın çadır ücretsiz tahsis edilecek ve katılımcılar ‘geleceksende’ uygulamasıyla eşleştirilecek.

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye'nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarı Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF), bu yıl üçüncü kez kapılarını açacak. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda; sanayicilerin, meslek lisesi öğrencileri ve mezunları ile iş arayanların aynı platformda buluşturularak güçlü bir istihdam köprüsü kurulacağını söyledi.

Konya Valiliği koordinasyonunda; Konya Sanayi Odası öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliğinde düzenlenecek olan 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nda geri sayım başladı. 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı 16-17 Haziran tarihlerinde Konya Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek.

Sanayiciye istihdam çadırı ücretsiz tahsis edilecek

Düzenlenecek olan istihdam fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, fuarda 100'e yakın çadırda sanayicilerin, kurum ve kuruluşların öğrencilerle buluşacağını söyledi. Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerle, sanayicileri bir araya getirecek fuar kapsamında öğrencilerin firmaları yakından tanıma fırsatı bulacağını, işletmelerin de geleceğin nitelikli iş gücü adaylarıyla doğrudan iletişim kuracaklarını ifade eden Başkan Büyükeğen, "Üretimin sürdürülebilirliği ve sanayimizin rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan kaynağı büyük önem taşıyor. Mesleki eğitim alan gençlerimizi sanayimizle buluşturmak, onların kariyer yolculuklarına yön vermek ve işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmasını sağlamak amacıyla Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımızı bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fuarımızın bu yıl da, gençlerimiz ile firmalarımız arasında istihdam köprüsü oluşturacağına ve güçlü bağlar kurulacağına inanıyoruz. Bu yıl sanayicilerimize istihdam çadırlarını ücretsiz tahsis edeceğiz" dedi.

Katılımcılar, geleceksende üzerinden eşleştirilecek

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen fuarlarda öğrenciler ile firmalar arasında 110 bine yakın eşleştirme yapıldığına dikkat çeken Büyükeğen, şöyle devam etti: "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da firmalarımız, meslek lisesi öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile fuarımızın uygulaması olan 'geleceksende' uygulaması üzerinden daha önce eşleştirilen öğrencilerimizle buluşacaklar. Böylece gençlerimiz, kariyer hedeflerine uygun firmalarla doğrudan görüşme imkanı bulurken, işletmelerimiz de ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağına daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilecek. İstihdam açığı bulunan firmalarımızı ve iş arayan gençlerimizi, https://www.geleceksende.org.tr/ uygulamamız üzerinden kayıt yaptırarak fuara katılmaya davet ediyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Meslek Lisesi, Ekonomi, Eğitim, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdamda büyük buluşma, MEİF'26 için geri sayım başladı - Son Dakika

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