Konya'da 50 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da 50 Bin Fidan Dikildi

Konya\'da 50 Bin Fidan Dikildi

Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı için 81 İlde 81 Orman Projesi kapsamında Konya'da fidan dikildi.

21.11.2024 15:16
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Türkiye İş Bankasının 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman Projesi" kapsamında Konya'da fidan dikildi.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle ilk olarak 2008-2017'de gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi'ndeki 50 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluşturuluyor.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, törende, proje kapsamında 2024-2028'de 2 milyon 200 bin fidan dikileceğini belirtti.

Dünyada orman varlığının her geçen yıl azaldığına dikkati çeken Yalçın, "Dünyada 4 bin yıl önce 8 milyar hektar orman varlığı olduğu tahmin edilirken, bu dönemde de 3,2 milyar orman varlığı kaldığı düşünülüyor. Dünyayı tehdit eden krizlerin başında küresel ısınma ve iklim değişikliği, buna bağlı olarak da çölleşme ve kuraklaşma geliyor. Bunun önüne geçebilecek en önemli etkinlik yeşil dokuyu arttırmak." diye konuştu.

Yalçın, Konya'nın ormancılık açısından dezavantajlı bölgelerden biri olduğuna işaret ederek, "Dikilen her fidan geleceğimiz için bir umut, gelecek nesiller için bir müjde ve istikbalimiz için bir vefa olacak. Çünkü bu vatan bizim, bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu dünya hepimizin." dedi.

"Bugün diktiğimiz her fidan, bizim doğadan yana oyumuzu kullandığımızı gösteren birer işaret olsun"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, dünyanın iklim ve biyolojik çeşitlilik kaybı krizleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra kriz olarak adlandırmasak da çok önemli diğer konu, arazi tahribatı. Bu üç konu biz yaşayan insanlar için, çok sevdiğimiz çocuklarımız ve torunlarımız için çok kritik. Bu krizleri anlayıp, sebeplerinin bizden ne kadar kaynaklandığının bilincine varıp yaşam şekillerimizi, bu yeni koşullara göre doğaya dost bir şekilde oluşturmak zorundayız. Aksi halde o çok sevdiğimiz küçücükler, ne yazık ki bizim yaşadığımız koşullarda yaşayamayacaklar. Bugün diktiğimiz her fidan, bizim doğadan yana oyumuzu kullandığımızı gösteren birer işaret olsun."

Törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Baştürk, Ankara Ağaçlandırma Dairesi Özellikli Alanlar Şube Müdürü Şafak Kemaloğlu, Konya Orman İşletme Müdürü Mehmet Mustafa Dağdelen, Türkiye İş Bankası Konya Bölge Satış Müdürü Serhan Demirhan, TEMA Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyeleriyle vakıf çalışanları, il temsilcisinin yanı sıra Konyalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje boyunca Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da 50 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika

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