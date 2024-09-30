Konya'da İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı

Konya\'da İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı

Konya'da düzenlenen etkinlik, teknoloji projeleri ve iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor.

30.09.2024 16:22
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Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Konya Teknokent'in iş birliğiyle düzenlenen ve TÜBİTAK TEYDEB 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı tarafından desteklenen "Teknoloji Köprüsü: İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı" programı, KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsünde gerçekleşti.

Konya'da teknoloji ve yenilik odaklı projelerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Teknoloji Köprüsü: İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı" etkinliğinin açılış programına KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Zaid Çatlı, Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Acarer ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

"KTO ve iştirakleri olarak, inovasyonu ve yeni fikirleri her zaman destekliyoruz"

Programda konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran; "Teknoloji Köprüsü: İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı' gibi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Teknolojinin ve inovasyonun dünyayı dönüştürdüğü bir çağda yaşıyoruz. Türkiye'nin geleceğe güçlü adımlarla ilerleyebilmesi; inovasyon odaklı projelerin geliştirilmesi, ticarileşmesi ve uluslararası rekabet gücüne sahip olmasıyla mümkün olacaktır. İşte bu sebeple, bugün burada çok kıymetli akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler ve sanayi temsilcileri olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Konya Ticaret Odası ve iştirakleri olarak, her zaman inovasyonun ve yenilikçi fikirlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, bilimsel çalışmalar ve projelerle ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için büyük bir azimle çalışıyoruz" dedi.

"Projemiz, toplumun her kesimine dokunan bir vizyonu temsil ediyor"

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "Teknoloji Köprüsü: İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı projesi, yalnızca teorik bilgiyle yetinmeyen, pratiğe dökülen, toplumun her kesimine dokunan bir vizyonu temsil ediyor. Projeyle, girişimcilere, araştırmacılara ve öğrencilere AR-GE ve inovasyon süreçlerinde yol göstermeyi ve üretilen projelere, daha büyük hedeflere ulaşacak şekilde destek vermeyi amaçlıyoruz. Projemize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İş birliklerine kapımızın her zaman açık olduğunu belirtmek isterim"

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mehmet Zaid Çatlı, "Teknoloji Köprüsü: İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı ile teknoloji odaklı projeler tanıtılacak, iş birliği fırsatları geliştirilecektir. Buradan çıkacak iş birliklerinin şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı sanayi üretimine büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Hem Sanayi Odası hem de InnoPark olarak buradan doğacak iş birliklerine de kapımızın her zaman açık olduğunu belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

"Konya, sanayi ve endüstrinin lokomotifi konumdadır"

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Acarer; "Konya, sanayi ve endüstrinin bir lokomotifi konumdadır. Sanayi ve endüstrinin katma değerli ürünler üretme konusunda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili olarak üniversiteler, odalar, teknokentler, firmalar olarak sürekli olarak gayret içerisindeyiz. Rekabetçi unsurlar olarak inovatif ürünlerle dünyaya ürünler çıkaracağız. Bu programla bu hedeflere ulaşmak için gençlerimizin ve araştırmacılarımızın destekleneceğine inanıyoruz" dedi.

"Teknoloji odaklı projelerin küresel pazara açılması için önemli bir platform"

Proje yürütücüsü KTO Karatay Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Necati Vardar; "Teknoloji Köprüsü: İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı' etkinliğinde, teknoloji ve yenilik odaklı projelerin geliştirilmesi ile küresel pazara açılması noktasında önemli bir platform sunulması, mevcut projelerin ticarileşmesinin yanında yeni fikirlerin doğmasına da zemin hazırlanması amaçlanıyor. Etkinlik boyunca katılımcılar, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan profesyonellere, proje sahiplerine ve yatırımcılara hem çeşitli fırsatlar sunulacak hem de etkinlik kapsamında düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları, birebir iş görüşmeleri ile katılımcıların projelerini tanıtma ve katılımcılara iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

Açılış töreninin ardından Yapay Zeka ve İnovasyon Sergisi, Girişimcilerin Başarı Hikayeleri, Girişimcilik Dünyası Paneli programları gerçekleşti. "Teknoloji Köprüsü: İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı" etkinliğinin ikinci ve son günü ise Bilim, Teknoloji ve Sosyal İnovasyon: Bölgesel Kalkınmanın Dinamikleri Paneli, Girişimciler İçin Yatırım Süreçleri Paneli, Yatırımcıyla Buluşma Programları ile son buldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Karatay Üniversitesi, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Tübitak, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da İnovasyon ve İş Birliği Proje Pazarı - Son Dakika

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