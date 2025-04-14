Konya'da İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açıyor

Konya\'da İstihdam Fuarı MEİF\'25 Kapılarını Açıyor

Konya Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarı MEİF'25, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fuar, meslek liseliler ile sanayiciler arasında istihdam köprüsü olmayı hedefliyor.

14.04.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Konya Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin mesleki eğitim odaklı ilk istihdam fuarı Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı (MEİF'25), bu yıl ikinci kez kapılarını açıyor. Meslek liselilerle sanayiciler arasında istihdam köprüsü olacak MEİF'25 hakkında bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, "Bu fuarda iş var" diyerek, tüm sanayicileri ve meslek liselileri fuara davet etti.

Konya Sanayi Odası öncülüğünde, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde düzenlenen MEİF'25, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

MEİF'25 istihdam köprüsü olacak

MEİF'25'le ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, fuarın Konya sanayisi ile meslek lisesi öğrencileri ve mezunları arasında istihdam köprüsü olacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen fuarın son derece verimli geçtiğini ifade eden Başkan Büyükeğen, "Konya sanayimizin en öncelikli sorunlarının başında insan kaynağı geliyor. Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak bu sorunun çözümü için mesleki eğitim odaklı çalışmalarımıza, yatırımlarımıza ve çözüm odaklı sektörel projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarımız da bu çalışmalarımızdan biri. Geçtiğimiz yıl paydaş kurumlarımızla birlikte ilkini düzenlediğimiz fuarımız, hem Konya iş dünyamız hem de meslek lisesi öğrencilerimiz için son derece verimli geçti. Fuarı ziyaret eden 4 bin 332 meslek lisesi öğrencisi ve mezunumuz, stant açan 90 sanayi işletmemiz, kurum ve kuruluşumuzla 7 bin 549 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin büyük çoğunluğu da staj ve istihdama dönüştü. Bu yıl da verimli bir fuar gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sanayiye insan kaynağı, öğrenciye iş ve staj desteği

Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nın, Konya istihdam piyasasına yeni bir soluk getirdiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, şunları söyledi: "Sanayicilerimizin ve kurumlarımızın stantlı katılım sağlayacağı bu fuara, meslek lisesi öğrencilerimiz ve mezunlarımız da özgeçmişleriyle katılacaklar. İşletmelerimiz ihtiyaç duydukları nitelikteki insan kaynağına burada erişme fırsatı bulurken, öğrenci ve mezunlarımız da iş hayatına ilk adımlarını atacaklar. Burada İş Var, Burada İstihdam Var mottosuyla gerçekleştireceğimiz bu fuarımıza, tüm sanayicilerimizi ve öğrencilerimizi davet ediyoruz. Hem firmalarımız hem de öğrencilerimiz geleceksende.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilirler." - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'da İstihdam Fuarı MEİF'25 Kapılarını Açıyor - Son Dakika

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