Konya'da okul servis ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı; 0-3 km yıllık 29 bin TL oldu

Konya'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı okul servis ücretlerine yüzde 25 artış yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlarda değerlendirilerek 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için okul servis ücretleri yüzde 25'lik bir artışla güncellenmiş oldu" dedi.

Bu kapsamda alınan kararla yıllık okul servis ücretleri 0-3 km.'ye kadar 29 bin TL,0-6 km.'ye kadar 33 bin TL,0-12 km.'ye kadar 36 bin 500 TL,0-20 km'ye kadar 39 bin TL olarak belirlendi.