Konya'da topraksız tarımla teknolojiyi buluşturan çiftçi verimi de katlıyor - Son Dakika
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Konya'da topraksız tarımla teknolojiyi buluşturan çiftçi verimi de katlıyor

29.06.2022 11:48
Konya'da topraksız tarımla teknolojiyi buluşturan çiftçi verimi de katlıyor

Konya'nın Meram ilçesinde İsmail ve Abdurrahman Ölmez, 45 dekarlık serada topraksız tarım ve uzaktan erişimli mobil uygulamalarla personel masrafını ve giderlerini azaltıyor.

Konya'nın Meram ilçesinde İsmail ve Abdurrahman Ölmez, 45 dekarlık serada topraksız tarım ve uzaktan erişimli mobil uygulamalarla personel masrafını ve giderlerini azaltıyor.

Alakova Mahallesi'nde 12 yıl önce 5 dekarlık serada üretime başlayan Ölmez kardeşler, domates, biber çeşitleri, salatalık ile yeşillik üretimini artırmak için çalışma yaptı.

İlaç ve gübre masraflarını asgari tutmak ve suyu etkin kullanmak için teknolojiden yararlanmayı hedefleyen kardeşler, 45 dekara çıkardıkları serada topraksız tarım uygulamasına geçti.

Topraklı tarımdaki yabancı otla mücadele başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı enerji harcamayan kardeşler, yüzde 80 daha az suyla yüksek rekolte elde ediyor.

İlaç ve gübre kullanımını da düşüren uygulamayla yetişen ürünler, lezzet ve aromasıyla da tercih ediliyor.

İnternet tabanlı mobil uygulamayla uzaktan bitkinin ihtiyacına göre su ve gübre verilmesini sağlayan teknolojiyi kullanan Ölmez kardeşler, İyi Tarım Uygulamaları sertifikası aldı.

"Rekoltede yüzde 50 fark var"

İsmail Ölmez, AA muhabirine, yılda 300 ton domates üretimi yaptıklarını söyledi.

Saksılarda perlitle topraksız tarım uygulaması yaptıklarını anlatan Ölmez, şöyle konuştu:

"Tamamen doğal ve yerli üretim. Perlit, volkanik bir maden ve Kütahya'dan geliyor. Bunlarla topraksız tarım yapıyoruz. Bitkiyi topraktan gelen hastalıklardan ve yabancı ot tehdidinden koruyor. Dört yıldır bu şekilde üretim yapıyoruz. Gayet memnunuz. Su tüketimi çok çok az. Gübre kullanımı da az ve yabancı ot olmadığı için ilaç da çok az kullanıyoruz. Neredeyse organik üretim oluyor. Rekoltede yüzde 50 fark var."

Tek tuşla çiftçilik yapıyorlar

Ölmez, serada teknolojiden de yararlandıklarını vurgulayarak, "Yerli bir yazılım firmasına otomasyon sistemi kurdurduk. Su ve gübrelemeyi bu sistemle uzaktan cep telefonu uygulamasıyla bağlanarak yapabiliyoruz. Bir tuşla sulamayı başlatıp, bir tuşla da bitkinin ihtiyacı kadar gübrelemeyi yapabiliyoruz. Saksılarda damlama sulama sistemi var. Hava ve iklimlendirme değerleri ve diğer işleri seraya gelmeden yapabiliyoruz. Böylelikle personel gideri de azalmış oluyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da topraksız tarımla teknolojiyi buluşturan çiftçi verimi de katlıyor - Son Dakika

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