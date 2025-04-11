Konya'da Üreticilere 318 Ton Sertifikalı Nohut Tohumu Desteği

Konya'da üreticilere 318 tonluk sertifikalı nohut tohumu desteği

KONYA - Türkiye'nin nohut üretiminde 3'üncü sırada yer alan Konya'da üreticilere bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 318 tonluk sertifikalı tohum desteği sağlanıyor.

Konya'nın önemli nohut ekilişinin olduğu ilçelerinden Beyşehir'de Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen sertifikalı tohumun çiftçilere dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Bitkisel Üretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Tarım ve Orman Bakanlığının ekilmeyen bir karış toprak kalmamasını hedeflediğini söyledi.

"Bir karış bile toprağımızın boş kalmasını istemiyoruz"

Ülke olarak tane baklagiller içerisinde nohutun Türkiye'de en fazla üretimi yapılan ürün olduğunu vurgulayan Seçen, "Ülkemizde en fazla üretimi yapılan tane baklagiller arasında birinci sırada. Tabii nohuttan sonra mercimek ve kuru fasulye geliyor. Dolayısıyla Beyşehir ilçemizde de bu üç ürün de oldukça değerli. Tarım Arazilerimizin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilerimize tohum desteğini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız; sektörün ihtiyaç duyduğu sertifikalı tohumları çiftçilerimizle, toprakla buluşturmak. Oldukça fazla nadas alanımız var. Konya'mızın yüzde 68'i kuru tarım arazilerinden oluşuyor. Dolayısıyla 3 milyon dekarın üzerinde bir nadas alanımız var. Biz de bir karış bile toprağımızın boş kalmasını istemiyoruz. Tarımsal üretimin kesintiye uğramasını istemiyoruz. Bu durumun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bunun için de bu projelerimizi gerçekleştirmiş olduk. Konya'da 2024 yılında yaklaşık 400 bin dekar civarında bir nohut ekilişimiz var, buradan elde etmiş olduğumuz ürünümüzle 50 bin tonluk bir üretim havzasıyız. Türkiye'de nohut üretimi yönüyle de üçüncü sıradayız Konya olarak. Hem ülkemiz için hem Konya için nohut oldukça önemli bir ürün, aynı zamanda içeriğindeki protein yönüyle de insan beslenmesinde çok değerli bir ürün. Bu projemizin çıktıları da olacak, nadas alanlarımız tarımsal üretime kazandırılmış olacak, suyumuzu daha az kullanmış olacağız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürün olan nohutun ekiliş alanlarını artırmış olacağız. Dolayısıyla dağıtmış olduğumuz bu tohumların Konya'ya, Beyşehir'e ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Konya'nın 23 ilçesinde çiftçilere 318 tonluk nohut desteği

Seçen, proje ile Konya'da Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, Kulu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde çiftçilere toplam 318 tonluk sertifikalı tohum desteği sağlamış olacaklarını kaydetti. Seçen, Konya ve ilçelerinde proje çerçevesinde teslimi yapılacak 318 ton nohut tohumu ile 24 bin 500 dekar alanda ekim yapılmasının sağlanarak toplamda bu miktarda bir nadas alanının da tarıma kazandırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

" Beyşehir Gölü'nden bu yıl su veremeyeceğiz"

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da tarımın hem Beyşehir'de hem de Konya'da temel geçim kaynağı olan, insanların hayatını kazandığı bir sektör olduğuna vurgu yaptı. Akpınar, sertifikalı tohum kullanmanın önemine dikkati çekerken, İl Müdürlüğü tarafından tohumların hem bölge iklimine uygun sertifikalı bir tohum olduğunu belirtip çiftçiler için de bu yıl bereketli bir üretim sezonu olacağını tahmin ettiğini kaydetti. Kaymakam Akpınar, konuşmasında, Konya genelinde kurak bir kış dönemini geride bıraktıklarını da anlatırken, Beyşehir Gölü'nün Konya Ovası ve çevre ilçeler için önemli bir tarımsal su kaynağı durumunda olduğunu hatırlattı. Beyşehir'in Göller Bölgesi'nde olmasından kaynaklı olarak bu yıl yağmur yönünden iyi bir yağış aldığını ancak buna rağmen Beyşehir Gölü'nün su seviyesinin hala belirlenen seviyenin altında olduğunun altını çizen Akpınar, "Bu nedenle diğer ilçelere, diğer bölgelere su veremeyeceğiz. Son dönemdeki yağışlar bizleri ümitlendirdi, inşallah ara ara devam eder, hasat mevsimine kadar ve bolluk ve bereket içerisinde bir sezon olur" ifadelerine yer verdi.

Beyşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı da konuşmasında, Beyşehir Gölü'ndeki mevcut su durumuna değinerek, Beyşehir'in son günlerde beklenen yağışları almasına rağmen göldeki su seviyesinin yeterli seviyelere ulaşmadığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından programa katılan ve desteklemeden istifade eden çiftçilere sertifikalı nohut tohumları teslim edildi.