Konya'da Yatırımcı Ağı Projesi Lansmanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Yatırımcı Ağı Projesi Lansmanı

Konya\'da Yatırımcı Ağı Projesi Lansmanı
08.07.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTO, Yatırımcı Ağı projesiyle girişimcileri yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından hayata geçirilen Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde başlatılan "Yatırımcı Ağı" projesinin lansmanı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın tarih boyunca üretim, ticaret ve medeniyetin güçlü merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin bugün de üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat ağıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi. KTO olarak yaklaşık 40 bin üyeden aldıkları güçle Konya ekonomisinin gelişmesi ve şehrin Türkiye ekonomisinden daha fazla pay alması için çalıştıklarını ifade eden Öztürk, değişen küresel rekabet şartlarında yalnızca üretmenin yeterli olmadığını vurguladı. Teknoloji, inovasyon, markalaşma ve tasarımın rekabet gücünün temel unsurları haline geldiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Konya'nın üretim gücünü daha nitelikli, daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Artık şehirlerin gücü yalnızca sanayi altyapısıyla değil; ürettikleri bilgiyle, geliştirdikleri teknolojiyle, destekledikleri girişimlerle ve kurdukları iş birliği kültürüyle ölçülmektedir."

"Yatırımcı ağı, girişimci ile sermayeyi buluşturacak"

Konuşmasında KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kuruluş amacına da değinen Başkan Öztürk, merkezin fikir aşamasındaki girişimcilerden büyüme potansiyeli taşıyan işletmelere kadar geniş bir yelpazede destek sağlayacağını ifade etti. Yatırımcı Ağı Projesi'nin bu vizyonun en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu: "Bu proje ile yenilikçi fikirleri doğru yatırımcılarla buluşturmayı, girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve Konya'da girişim sermayesi kültürünü güçlendireceğiz. Yatırımcı Ağı'nı yalnızca bir finansman mekanizması olarak değil; tecrübenin genç fikirlerle buluştuğu, sermayenin yenilikle birleştiği ve Konya iş dünyasının yeni nesil girişimlerle ortak gelecek kurduğu stratejik bir platform olarak görüyoruz." Öztürk, Yatırımcı Ağı'nın Konya'da girişimcilik kültürünü daha da güçlendireceğine, yenilikçi projelerin yatırımcılarla buluşmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, projenin Konya'ya ve Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

Konya Valisi İbrahim Akın da, Yatırımcı Ağı Projesi'nin Konya'nın ekonomik ve teknolojik vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Programda KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Muhammed Canpolat da bir sunum gerçekleştirerek, Yatırımcı Ağı'nın yapısı, çalışma modeli ve girişimcilere sağlayacağı destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Canpolat, 2025 Aralık ayında kurulan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kısa sürede toplam 369 girişimciye ulaştığını ifade ederek "Yatırımcı Ağı" projesi ile daha fazla girişimcinin fikrini ticarileştirebileceğini söyledi. Lansman programı, katılımcılar arasında gerçekleştirilen değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Yatırımcı Ağı Projesi Lansmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:58:33. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Yatırımcı Ağı Projesi Lansmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.