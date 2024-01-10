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Konya'dan 70 ülkeye ayakkabı ihracatı gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Konya'dan 70 ülkeye ayakkabı ihracatı gerçekleştiriliyor

Konya, tarım makineleri ve otomotiv yedek parça sanayisinin yanı sıra ayakkabı sektöründe de söz sahibi. Konya'da üretilen ayakkabıların önemli bir kısmı dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Ayakkabı sektöründe Konya'da 15 bin kişi istihdam ediliyor ve son 3 yılda yapılan ayakkabı ihracatı 1 milyar dolara yaklaşmış durumda.

Konya\'dan 70 ülkeye ayakkabı ihracatı gerçekleştiriliyor
10.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:28
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Türkiye'nin ayakkabı üretim merkezlerinden Konya'dan 70 ülkeye ayakkabı ihracatı gerçekleştiriliyor.

Konya, tarım makineleri ve otomotiv yedek parça sanayisinin yanı sıra ayakkabı sektöründe de söz sahibi. Kentte üretilen ayakkabıların önemli bir kısmı dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, AA muhabirine, ayakkabı sektöründe Konya'da 15 bin kişinin istihdam edildiğini, sayının giderek arttığını söyledi.

Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanmasına rağmen ayakkabıcılık meslek liseleri ve üniversitelerin ayakkabı tasarım bölümünden mezun olan öğrencilerle eleman açığını kapatmaya çalıştıklarını belirten Acar, buradan yetişen öğrencilerin işsiz kalmadıklarını, sektörde hızla istihdam ettiklerini dile getirdi.

Konya'dan son 3 yılda yurt dışına yapılan ayakkabı ihracatının 1 milyar dolara yaklaştığına dikkati çeken Acar, şöyle konuştu:

"2020'de Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 830 milyon dolar, 2021'de 1 milyar 80 milyon dolar, 2022'de 1 milyar 350 milyon dolar, 2023'te 1,2 milyar dolar. Konya ayakkabı sektörü, Türkiye'nin ayakkabı ihracatının tek başına yüzde 40'ını karşılamaktadır. Konya'da üretilen ayakkabıların bir kısmı da İstanbul firmalarının patentiyle üretilerek İstanbul üzerinden dünyaya ihraç ediliyor. 70 ülkeye ihracatımız var. Konya'da Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde 600-650 civarında üretim atölyemiz ve fabrikamız var. Bu iş yerlerinde 15 bin kişi istihdam ediliyor."

Acar, dünyaca tanınmış Alman, İtalyan, Fransız ayakkabı markalarının da Konya'daki fabrikalara ayakkabı ürettirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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