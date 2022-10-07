Konya haber... Kulu'da şeker pancarı hasadı başladı - Son Dakika
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Konya haber... Kulu'da şeker pancarı hasadı başladı

07.10.2022 16:23
Konya haber... Kulu'da şeker pancarı hasadı başladı

Konya ekonomi haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde 10 bin 300 dekarlık alanda yetiştirilen şeker pancarı hasadına başlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 10 bin 300 dekarlık alanda yetiştirilen şeker pancarı hasadına başlandı.

Kulu ilçesinde 2022 sezonunun şeker pancarı hasadı başladı. Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Zincirlikuyu Mahallesinde Ahmet Birler'e ait 10 bin 300 dekarlık alan da yetiştirilen şeker pancarı tarlasında incelemelerde bulundu. Pancar söküm makilerinin son teknoloji ile donatıldığını ifade eden Öztürk, makinenin bilgisayar bilgilerine göre dekar başına 6,5 ila 7 ton arasında şeker pancarı veriminin olduğunu söyledi. Makine sökümünün dekar başına 550 TL bedelde anlaşıldığını kaydeden Öztürk, tarladan direkt olarak Konya Şeker fabrikasına taşınmasının ise 255 TL'de anlaşıldığını belirtti. - KONYA

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Kaynak: İHA

Cengiz Öztürk, Zincirlikuyu, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya haber... Kulu'da şeker pancarı hasadı başladı - Son Dakika

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