Konya\'nın Mart Ayı İhracatı 309 Milyon 746 Bin Dolar Oldu

Konya'nın ihracatı Mart ayında 309 milyon 746 bin dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. Mart ayında Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1,56 pay alırken, ihracatı yüzde 0,1 artışla 309 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleşti. Konya, yılın ilk çeyreğinde ise ihracatını yüzde 6,6 artırarak 851 milyon 307 milyon dolara yükseltti.
İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye'nin ihracatı Mart ayında yüzde 4,1 daralırken, Ocak - Mart döneminde yüzde 3,6 artış kaydetmiştir. Konya'nın Mart ayında ihracatı yüzde 0,1 artarak 309,75 milyon dolar, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6,6 artarak 851,30 milyon dolar olmuştur. Mart ayında Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1,56 pay almıştır. İhracat artışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve ülkemizin dış pazarlara daha yüksek oranda ihracat yapması için firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA
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