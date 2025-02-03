Konya'nın İhracatı Ocak'ta Yüzde 12,28 Arttı

Ekonomi

Konya'nın ihracatı Ocak ayında yüzde 12,28 artışla 276,17 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Öztürk, "Konya, 2025 yılına da Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışıyla başladı. Türkiye'nin ihracatını yüzde 5,8 artırdığı Ocak ayında, Konya yüzde 12,28 artışla 276 milyon 167 bin 428 dolar ihracat yaptı. 2024'te 3,5 milyar doları aşan ihracata imza atan Konya'nın 2025'in ilk ayında ihracat artışı gerçekleştirmesini önemli bulmaktayız. İhracatla büyümeye 2025 yılında da şehrimiz ekonomisi için öncelik vermekteyiz. Bu açıdan firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. İhracat artışına katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA