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Konya'nın Sanayi Gücü Artıyor

Konya\'nın Sanayi Gücü Artıyor
20.07.2026 11:45
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Konya, İkinci 500'de 17 firma ile birlikte toplamda 25 firma ile Türkiye'nin en büyük sanayi kurulu.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya'dan 17 firma yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, ilk 500 arasında yer alan 8 firma ile birlikte Konya'nın devler ligindeki firma sayısının 25'e yükseldiğini söyleyerek, tüm firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" Listesi'nde Konya'dan 17 firma yer aldı. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında da 8 firması bulunan Konya, böylece Türkiye'nin en büyük 1000 dev sanayi kuruluşu arasında geçtiğimiz yıl 22 olan firma sayısını 25'e yükseltmiş oldu. Her iki listede de yer alan firmaları tebrik eden Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, "İSO'nun açıkladığı İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listelerinde toplam 25 Konyalı firmamızın yer alması, şehrimizin sanayi alanındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz yıl 22 olan firma sayımızın bu yıl 25'e yükselmesi, Konya sanayisinin her geçen yıl daha da güçlendiğinin somut göstergesidir. Üretime, yatırıma, ihracata ve istihdama katkı sunan tüm sanayicilerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Konya Sanayi Odası olarak sanayicilerin rekabet gücünü artıracak ve şehrin sanayi üretimini daha ileri seviyelere taşıyacak projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükeğen, yeşil dönüşümden dijital dönüşüme, enerji verimliliğinden mesleki eğitime, ihracattan inovasyona kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Büyükeğen şöyle devam etti: "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek için üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda projeler üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda hem İlk 500 hem de İkinci 500 listelerinde daha fazla Konyalı firmamızı göreceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle listelerde yer alma başarısı gösteren tüm firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

Sanayi Kuruluşları, Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'nın Sanayi Gücü Artıyor - Son Dakika

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