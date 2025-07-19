Konya Ovası'nda Rekolte Düşüşü

KONYA Ovası'nda hububat hasadının sonuna yaklaşırken, yaşanan kuraklık ve zirai don olayları nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Geçen yılki üretimimiz bizim yaklaşık 2,5 milyon tondu. Bu sene 1 milyon 500 bin veya 1 milyon 800 bin öngörüyoruz. Ama hasat bitmek üzere. Böyle olduğu için de bu rekolteye yaklaşacağımızı sanmıyorum" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Konya Ovası'nda, kurak ve sıcak geçen kış aylarının ardından hububatta hasadın sonuna gelindi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker kuraklık, sıcaklık ve yaşanan don nedeniyle buğday kalitesinin düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemiz bu yıl bir don yaşadı. Bu don yaklaşık 3 gece sürdü. Hem meyvede hem hububatta çok büyük zararlara yol açtı. İlkbaharda, suyu olan bazı çiftçiler yerlerini sürüp yerine yeşil mahsul ekti, olmayanlar da öylece kaldı. Kuraklarda verim dekarda, 50 kilo, 100 kilo, yağış alan bölgelerde 250-300 kilolara kadar çıktı. Ama sulanabilir arazilerde bazı hububat cinsleri soğuktan çok etkilendi. Verim iyi gibi görünüyor ama proteini, glüteni, enerjisi gibi şeyleri düşük çıkıyor, düşük çıkınca da borsalarda12 liraya kadar buğday satılıyor. Bunun sebebi 3 bin 500 lira olarak açıklandı ama buğdayın değeri 2'nci sınıftan, 3'üncü sınıfa düştü."

'REKOLTEDE 1 MİLYON TON DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYORUZ'

Geçen yıla oranla Konya Ovası'nda rekoltenin düşüş yaşanacağını belirten Kavuneker, "Çiftçinin yapabileceği bir şey yok. Herkes suyunu, gübresini, ilacını verdi. Elinden gelen bakımları yaptı. Hava şartlarından dolayı tanelerde cılızlık ve proteinlerde düşük oldu. O yüzden fiyatlarda düşüş var. Bizim devletimizden ricamız şu, hakikaten bu sene soğuktan dondan dolayı çok zarar gördük. Çiftçinin bu yıl destekleme modeli de değişti ama bu model yanlış bir model oldu. Çünkü dekar başına destek verdiler. Çoğu yerlerde, çiftçi tarlasını kiraya veriyor ama ÇKS'sini (Çiftçi Kayıt Sistemi) vermiyor. Öyle olunca da çiftçi bundan yararlanamıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 3-4 milyon ton bir düşüş var. Konya'mızda da bu yaklaşık 500 bin ile 800 bin veya 1 milyon ton arasında değişiyor. Geçen yılki üretimimiz bizim yaklaşık 2,5 milyon tondu. Bu sene 1 milyon 500 bin veya 1 milyon 800 bin öngörüyoruz. Ama ben bunun da olacağını sanmıyorum. Çünkü hasat bitmek üzere" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA