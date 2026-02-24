Konya Sanayi'de Enerji Verimliliği Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Sanayi'de Enerji Verimliliği Başarısı

Konya Sanayi\'de Enerji Verimliliği Başarısı
24.02.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Sanayi Odası, 8.4 milyon dolarlık enerji tasarrufu sağladı, indüksiyon ocaklarında %20 verimlilik arttı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayi işletmelerinin enerji verimliliklerini artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında 8 milyon 400 bin dolarlık enerji tasarrufunun önünü açtıklarını bildirdi.

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya sanayisinin enerji verimliliğinde örnek bir başarıya daha imza attığını, KSO danışmanlığında yürütülen çalışma sonucunda Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan firmanın, indüksiyon ocaklarında enerji tüketimini yüzde 20 azaltarak büyük bir maliyet avantajı elde ettiğini belirtti.

Başarılı projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri kapsamında hibe almaya da hak kazandığını aktaran Büyükeğen, "Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, şu ana kadar 194 farklı lokasyonda enerji etütleri gerçekleştirdik. Verimliliği artırma odaklı bu çalışmalarımızda 9 bin 694 TEP enerji tasarrufu sağladık, 57 bin 258 ton karbon salınımının önüne geçtik. Ayrıca bu çalışmalarla 8 milyon 400 bin dolarlık enerji tasarrufunun önünü açarak, yerli ve milli ekonomiye katkı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Proje yöneticisi Samet Eker de verimliliğin rekabetin en belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini bildirdi.

Döküm firmalarındaki indüksiyon ocaklarında, elektrik tüketiminin çok fazla olduğuna değinen Eker, şunları kaydetti:

"Mühendislerimizle burada nasıl bir iyileştirme yapabileceğimize yönelik çalışma başlattık. Konya Sanayi Odası ile iletişime geçtik. Odamız, projede bize çok büyük destek verdi. İndüksiyon ocaklarının indüksiyon sistemini geliştirerek elektrik tüketimini azalttık. Daha önce bir ocakta 5 megavat güç sarf edilirken, bu projeyle 4 megavat civarına indirildi. Bunu diğer ocaklarımızda da hayata geçirmek için çalışmaları başlatacağız. Bu da büyük bir enerji tasarrufu sağlayacak. Verimlilik savaşlarında yer almak için böyle projeler çıkarmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Sanayi'de Enerji Verimliliği Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:03:30. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Sanayi'de Enerji Verimliliği Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.