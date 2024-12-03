Konya Şeker'den Üreticilere 347 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Şeker'den Üreticilere 347 Milyon TL Destek

Konya Şeker\'den Üreticilere 347 Milyon TL Destek

Konya Şeker, 2024-2025 dönemi için patates bedeli olarak 347 milyon 970 bin TL ödeyecek.

03.12.2024 14:22
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Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 347 milyon 970 bin liralık patates bedeli ödeyecek.

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla 347 milyon 970 bin TL'lik patates bedeli vereceğini açıkladı. Patates bedeli ödemesi bugün saat 17.00'dan itibaren üreticilerin hesabına yatmaya başlayacak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Üretici ortaklarımıza vereceğimiz toplam 347 milyon 970 bin liralık patates bedelini bugün saat 17.00'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Ödemelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Finans, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den Üreticilere 347 Milyon TL Destek - Son Dakika

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