Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,519-7,004 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|6,717
|7,023
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|6,519
|7,004
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|6,600
|6,958
|Kırmızı diğer ekmeklik buğday
|6.301
|6,421
|Beyaz diğer ekmeklik buğday
|6,263
|6,756
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|6,201
|6,367
|Mısır
|5,951
|6,308
|Kuru fasulye
|18,501
|18,501
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