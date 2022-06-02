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Konya Ticaret Borsası

02.06.2022 14:00
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,519-7,004 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,519-7,004 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,7177,023

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,5197,004

Ekmeklik beyaz sert buğday6,6006,958

Kırmızı diğer ekmeklik buğday6.3016,421

Beyaz diğer ekmeklik buğday6,2636,756

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,2016,367

Mısır5,9516,308
Kuru fasulye18,50118,501

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Kaynak: AA

Konya, Ekonomi, Son Dakika

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