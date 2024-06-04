Ekonomi

Konya Ticaret Odası'nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

KTO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantı, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açıldı. TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu ve Akıllı Teknolojiler Merkezi Müdürü Galip Öztürk, Meclis toplantısına konuk olarak katıldı. Toplantıda ilk olarak sunum yapan TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, Konya ve Karaman illerini kapsayan Bölge Müdürlüklerinin yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.

Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKITEK) Müdürü Dr. Galip Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde 2021 yılında başlayan projenin tamamlanmasıyla kurulun KTO Yenilikçi Teknolojiler Merkezi ve KTO Karatay Üniversitesi iştiraki olarak kurulan AKITEK'in çalışmaları hakkında KTO Meclisi'ne bilgi verdi. Avrupa Birliği fonu kullanılan proje ile hayata geçirilen AKITEK'in üniversite sanayi işbirliği ile Ar-Ge projeleri yürüttüğünü belirten Öztürk, "Merkezimiz gelişmiş donanım alt yapısı ile prototipleme ve test hizmeti vermektedir. AKITEK'in kuruluş aşamasına tarım makineleri sektörü ile başladık, şu an Konya'ya ve tüm bölgeye sanayide tüm sektörlerde Ar-Ge projesi yürütebilecek seviyeye geldik. AKITEK bünyesinde Yazılım ve Modelleme, Hızlı Prototipleme ve Ölçüm, Enstrümantasyon ve Test olmak üzere üç ayrı departmanımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Mayıs ayı meclis toplantısında gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk kürsüye geldi. Enflasyonun iş alemi ve vatandaşların gündemindeki yerini koruduğunu söyleyen Öztürk, enflasyon hesaplama yöntemleri ile ilgili oda meclisinin detaylı bilgiye sahip olmaları amacıyla TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu'nu toplantıya davet ettikleri ifade ederek sunumu için Kubaloğlu'na teşekkür etti. Başkan Öztürk, "Ekonomi açısından yüksek enflasyon gündemimizde ilk sıralarda yer almaya devam etmektedir. Haziran ayı ile itibari ile enflasyonda baz etkisi de göz önünde bulundurularak düşüş beklemekteyiz. Temennimiz bu düşüşün kalıcı olmasıdır. Dezenflasyon sürecini desteklemesi amacıyla Hükümetin açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni yerinde alınmış bir karar olarak görüyoruz. Parasal sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, enflasyonla mücadelenin başarı şansını artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Akıllı Teknolojiler Merkezi'nin Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde, özel sektör - üniversite işbirliği ile Türkiye çapında örnek gösterilen ar-ge ve inovasyon faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Başkan Öztürk, AKITEK'in prototipleme ve test hizmetleri için kullandığı teknik alt yapısı ile Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer aldığını söyledi. AKITEK'in Konya sanayisinin ar-ge çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirten Öztürk, Konyalı firmaları AKITEK'le işbirliğine davet etti. Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK'in faaliyetleri ile ilgili sunum yaparak konuşmasını tamamladı. - KONYA