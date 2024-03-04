Konya Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Konya Ticaret Odası (KTO)'nın Şubat Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'nun Şubat Ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş konuk olarak katıldı. Konya iş aleminin temsilcileriyle bir araya gelen belediye başkanları, iş alemi ve bediyelerin Konya için birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak ev sahipliğinden dolayı Konya Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Büyükşehir Belediyemiz, Merkez İlçe Belediyelerimiz ve Odalarımızla büyük bir uyum içerisinde Konyamızda önemli hizmetler gerçekleştirildi. Bu hizmetlerin yapılmasında birlik ve beraberliğin, uyum içinde çalışmanın çok büyük katkısı bulunmaktadır. İnanıyoruz ki istişare içerisinde yapılan bu hizmetler ayrı bir bereket getirmektedir" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "İnsanın en hayırlısı insana faydası olandır anlayışıyla belediyelerimiz, odalarımız kendi alanlarında en iyi hizmeti vermeye gayret göstermektedir. Büyükşehir Belediyesi, Merkez İlçe Belediyeleri ve Odaların Hatay'da depremzedelerin ihiyaçlarını karşılamaya yönelik yaptıkları çalışmaların çok anlamlı bir birliktelik örneği olmuştur" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise "Konya'nın en önemli özelliği birlik ve beraberliğidir. Belediyelerimiz ve iş alemi camiamız her zaman birbirleriyle iç içe olmuştur. Ortak hassasiyetlerle şehrimize hizmet etme anlayışına sahibiz. Beş yıllık dönemde Oda camiamızla istişarelerle şehrimizin sorunlarının çözümü için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Meclis ve Meslek Komiteleri üyeleri Belediye Başkanlarına talep ve önerilerini iletti. Pekyatırmacı, Kılca ve Kavuş'un 'nın konuşmasının ardından Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı'na geçildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelerimizle bir araya gelen Başkanlarımızı misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Odamız Konya için çok değerli yatırımları hayata geçirmiştir. Tüm bu yatırımlarımızın yapılmasında büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerimizin büyük katkısını gördük. Belediyelerimizle işbirliği içinde olmak, birlikte hareket etme anlayışına sahip olmak hem üyelerimize, hem şehrimize önemli hizmetlerin kazandırılmasına vesile olmaktadır. Konya'nın örnek gösterilen birliktelik ruhu şehrimizin her alanda gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu açıdan Başkanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Gündemdeki ekonomik ve sosyal konularla ilgili görüşlerini paylaşan Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK'in faaliyetleri ile ilgili sunum yaparak konuşmasını tamamladı. - KONYA