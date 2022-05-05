Konya yılın ilk 4 ayında ihracat rekoru kırdı - Son Dakika

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Nisan ayında Konya'nın ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.51, geçen aya göre ise yüzde 11 artarak 320 milyon 928 bin dolar olarak ihracat rekorunu kırdığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021'in Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye Nisan ayında ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar oldu. Konya Nisan'da yüzde 15.51 artışla 320 bin 93 milyon dolar ihracat yaptı. Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "2022 yılında şehrimizin yüksek ihracat artışı devam ediyor. Nisan ayında Konya'nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.51, geçen aya göre de yüzde 11 artarak 320 milyon 928 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Nisan ayında il bazında genel ihracattan yüzde 1,51 pay alan Konya, en yüksek ihracat yapan iller arasında 10. sırada yer almaktadır. 2022 yılı ilk dört aylık ihracat rakamımız da 1 milyar 90 milyon dolar olmuştur. Dört aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.18 artış göstermiştir. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA