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Kooperatiflerle Güç Birliği Yapan Üretici Kadınlar - Son Dakika
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Kooperatiflerle Güç Birliği Yapan Üretici Kadınlar

Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici kadınlar, kooperatifleşmeyle güç birliği yaparak ev ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınların yöresel ve bölgesel ürettiği ürünler kooperatif çatısı altında daha geniş kitlelere ulaştırılıyor. Kadınlar, ticari faaliyetleri ve kurumsallaşma bakımında önemli mesafe kat ederken, üretimleriyle ekonomiye de katkı sağlıyor.

Kooperatiflerle Güç Birliği Yapan Üretici Kadınlar
29.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 11:53
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Türkiye'nin dört bir yanındaki üretici kadınlar, kooperatifleşmeyle güç birliği yaparak ev ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Coğrafi özellikleri ve kültürel varlığıyla birçok ürün ile lezzetin ortaya çıkarıldığı Türkiye'de, kadınların yöresel ve bölgesel ürettiği ürünler önemli bir gelir kapısı oluyor.

Kadınların binbir zahmet ve emekle ürettiği ürünler kooperatif çatısı altında daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Kooperatifleşerek eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişimde fırsatları değerlendiren kadınlar, ticari faaliyetleri ve kurumsallaşma bakımında önemli mesafe kat ederken, üretimleriyle ekonomiye de katkı sağlıyor.

Düzce Tarım Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sibel Günçabuk, AA muhabirine, Düzce'nin yöresel ürünlerinin yanı sıra sepet üretimi yaptıklarını söyledi.

Kabaktan reçel, kurutma gibi 99 çeşit üretim yaparak satışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Günçabuk, kooperatif fuarlarının kendilerine önemli fırsat sunduğunu dile getirdi.

"Kooperatifle kurumsallaşıyoruz"

Günçabuk, kadınların üretiminde kooperatifin önemli katkıları bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadın evinde, mahallesinde, köyünde üretiyor ama merdiven altı oluyor. Devlet bizi kooperatifle kurumsal bir çatı altına aldı. Şimdi mısır unu öğüttüğümüzde daha hijyenik ve izin belgelendiriyoruz. Kooperatifle kurumsallaşıyoruz. Kadının her zaman güçlü olması güzel. Her zaman bir kadın ayakta durmalı, üretmeli, hazır beklememeli ve üretken millet olmalıyız. Ninelerimiz, dedelerimiz ürünlerini yapmış biz de bu ürünleri yeni yetişen nesillere aktarmalıyız. Kooperatifçilikte bu anlamda çok büyük bin anlam taşıyor."

"Kadın güçlüyse aile de güçlüdür"

Trakya Emekçiler Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Saz ise süt reçeli, kuskus, tarhana başta olmak üzere Trakya bölgesine ait ürünleri üreterek 80 kadının bütçesine destek sağladıklarını ifade etti.

Kooperatiflerini 3 yıl olmasına rağmen iyi ilerleme kaydettiklerini ve 2 zincir marketle anlaştıklarını aktaran Saz, şöyle devam etti:

"Kadınların kooperatiflere girmesi ve dahil olması, aile bütçelerini katkı sunması demektir. Toplumda kadınların yeri çok önemli. Kadın güçlüyse aile de güçlüdür. Aile güçlüyse toplum güçlüdür. Kadın güçlü olduğunda çocuğunu daha iyi yetiştirir ve daha iyi imkanlarda eğitim verir. Biz 80 kadınla kendi ayaklarının üzerinde durması için eğitimler de veriyoruz. Kadınların toplumda daha iyi yaşamalarına imkan sağlanıyor. Kooperatifçilikte bunu sağlıyoruz."

"Anadolu kadını kendisine güvensin her şeyi başarır"

Erzurum Palandöken Kadın Kooperatifi Başkanı ise Aslı Çakır da kooperatif bünyesinde 85 kadınının çalıştığını söyledi.

Kooperatifleşmenin çok güzel olduğunu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Ürettiğini sunmak, başarmak, kendine güvenmek, başardığını bilmek eve katkıda bulunmak gerçekten çok güzel. Desteğimiz olursa daha da güzel oluyor. Gerçekten kadınlar çok çalışkan ummadığınız şeylerden iyi işler çıkarıyoruz. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Anadolu kadını kendisine güvensin her şeyi başarır. Anadolu kadını yoklukta, varlıkta çıkaracağı çok güzel şeyler var."

Kaynak: AA
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