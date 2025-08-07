Korteks'ten 2024 Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
Korteks'ten 2024 Sürdürülebilirlik Raporu

07.08.2025 15:11
Korteks, sürdürülebilirlik odaklı ürünlerle 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Zorlu Tekstil Grubu'nun polyester iplik üreticisi şirketi Korteks, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) temel başlıkları altında hazırlanan GRI (Global Reporting Initiative-Küresel Raporlama İnisiyatifi) uygun olarak 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Korteks, Zorlu Grubu'nun "Akıllı Hayat 2030" stratejisi doğrultusunda, faaliyetlerini sürdürülebilirlik odaklı yürütmeye devam ediyor.

Bursa'daki ileri teknoloji ve inovasyonla üretim yapan tesislerinde; ev tekstilinden otomotive, savunma sanayinden sağlık endüstrisine kadar uzanan pek çok sektöre nitelikli iplik ürünleri sunan şirket, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışını benimseyerek, "Gelecek İçin Bugün" mottosuyla daha iyi gelecek için çalışmaya devam ediyor.

Korteks, bu anlayış çerçevesinde, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Sürdürülebilirliği merkezine alan şirket, teknik tekstiller ve döngüsel üretim ekseninde katma değer yaratmayı sürdürüyor.

Polyester ipliklerin geri dönüşümüyle ürettiği TAÇ REBORN, su ve kimyasal kullanımını azaltarak çevreci boyama süreci sunan Dope-Dyed teknolojisi, ekosistemdeki mikroplastik kirliliğini azaltmayı hedefleyen biyobozunur katkı maddeli TAÇ BIOLOOP gibi ürünleriyle sektörde yerini pekiştiriyor.

Ayrıca, RPET cips üretimi yapan "Polimer Geri Dönüşüm Tesisi" ile, üretim firesinden geri dönüşümlü iplikler üreterek döngüsel ekonomiye katkı sunuyor.

TAÇ REBORN ürününü farklı renk ve parlaklık seçenekleriyle geçen yıl yeniden tanımlayıp, biyobozunur özelliklere sahip TAÇ BIOLOOP ürününü de 2024 itibarıyla endüstriyel üretime geçiren Korteks, sürdürülebilirlik konusunda attığı adımları, uzun yıllardır AR-GE ve inovasyona yaptığı yatırımlar sayesinde somut çıktılara dönüştürüyor.

Geçen yıl AR-GE'ye 177,8 milyon lira yatırım yapan şirketin 2024'te AR-GE Merkezi'nde yürütülen projelerin büyük kısmı biyobozunur ve geri dönüştürülebilir malzemeler, otomotiv tekstilleri ve yüksek performanslı teknik iplikler üzerine yoğunlaşmış bulunuyor. TÜBİTAK 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında şirketin iki projesi kabul edilmişti.

Şirket, ayrıca Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında katıldığı PLASTICE ve SSbD4Chem gibi projelerle küresel bilgi ve teknoloji ağları içindeki etkinliğini de her geçen gün daha da artırıyor.

"Çevresel ve toplumsal fayda yaratma hedefiyle yeniden şekillendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korteks Genel Müdürü Barış Mert, grubun "Akıllı Hayat 2030" stratejisi doğrultusunda iş modelini, sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal fayda yaratma hedefiyle yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik odaklı vizyonla sektördeki rollerini her geçen gün daha da pekiştirdiklerini aktaran Mert, "Teknik tekstiller ve döngüsel üretim odağındaki birikimimizi stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. Bu anlayışla 2024'te sürdürülebilirlik anlayışımızı ürünlerimizden süreçlerimize, yatırımlarımızdan paydaş iletişimimize kadar tüm iş yapış şeklimize yansıtmaya devam ettik. İklim acil durumunun getirdiği risklere karşı mücadelemizi derinleştirirken uzun vadeli etki odağımızı da somut ve ölçülebilir çıktılara dönüştürdük. ifadelerini kullandı.

Mert, yeşil dönüşüm yolculuğunda, enerji ve kaynak verimliliği odaklı projelerle ölçülebilir kazanımlar elde etmeyi sürdürdüklerini anlatarak, "Geri dönüştürülmüş ham maddelerle üretim yapan tesis yatırımlarımızdan aldığımız güçle, döngüsel ekonomiye dair iyi uygulama örnekleri sunduk." değerlendirmesini yaptı.

Yeşil dönüşüm için attıkları somut adımların sonuçlarını almaya devam ettiklerinin altını çizen Mert, enerji ve kaynak verimliliğine yönelik projelerle karbon salımı ve yoğunluğunu istikrarlı şekilde düşürdüklerini kaydetti.

Mert, 2024'te karbon salım yoğunluklarını 0,07 ton CO2/ton üretim seviyesine çekerek "2030 Net Sıfır" hedefine yaklaştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılarken, toplam enerji tüketimimizin yüzde 70'ini yeşil kaynaklarla sağladık. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini başarıyla tamamladık. Üretim süreçlerimizi daha verimli ve çevresel açıdan duyarlı hale getirmek amacıyla enerji, su ve atık yönetimi alanlarında çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirdik."

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarındaki gerilemeye ek olarak, Kapsam 3 emisyonlarına yönelik tedarik zinciri bazlı analizleri hesaplamaya devam ettiklerine dikkati çeken Mert, "Ürün yaşam döngüsü analizleri (LCA) ve EPD belgeleri aracılığıyla çevresel etkileri kayıt altına alarak tüm değer zincirimizde karbon azaltımına dair bilinçli bir yönetişim yaklaşımı oluşturduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

