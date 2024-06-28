KOSAM, Akredite Göçmen Çalışma Vizesi Raporunu Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

KOSAM, Akredite Göçmen Çalışma Vizesi Raporunu Paylaştı

KOSAM, Akredite Göçmen Çalışma Vizesi Raporunu Paylaştı

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), Türkiye'nin küresel kalkınma perspektifine uyumlu olarak yabancıların çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesi ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiğini ifade eden bir rapor paylaştı. Rapor, Türkiye'nin kalifiye işçi açığını kapatmak ve ekonomi güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir akredite göçmen çalışma vizesi modeli öneriyor. Ayrıca, göçmen işçi entegrasyonunun ekonomik faydalarının yanı sıra kültürel zenginlik ve sosyal uyum açısından da önemli olduğu vurgulanıyor.

28.06.2024 11:10
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Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), Akredite Göçmen Çalışma Vizesi raporunu kamuoyu ile paylaştı. KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, rapor hazırlanırken gelişmiş ülkelerin göçmen işçi politikalarının analiz edildiğini ifade ederek, " Türkiye'nin küresel kalkınma perspektifine uyumlu olarak yabancıların çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesi, incelenmesi ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

KOSAM, "Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Çalışma Vizesi: Bir Model Önerisi" raporunu kamuoyu ile paylaştı. Türk iş dünyasının uzun süredir gündeminde olan ve özellikle sanayi, inşaat ve tarım sektörlerinde kritik noktaya gelen kalifiye işçi arayışına çözüm niteliği taşıyan rapor, aynı zamanda ülkemizdeki geçici koruma statüsündeki göçmenleri de yakından ilgilendiriyor. Ülkemizin sosyo-politik gündemiyle birleştirerek hazırlanan "Türkiye İçin Yeni Akredite Göçmen Vizesi: Bir Model Önerisi" raporu, ekonomi güvenliğini önceliklendirerek işletmelerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Paylaşılan rapor; sonuç odaklı pratik çözümlerle, nitelikli ve kalifiye göçmenlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini ve planlamanın buna uygun yapılması önceliğini savunuyor.

Göç politikasının, ülkenin geleceğinde ve şekillenen yeni dünya düzeninde önemli rol oynayacağını kaydeden KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Can Başaran raporla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Raporumuzda göçmen işçi istihdamının geçmişini, bugünü ve geleceğini, farklı ülkelerde uygulanan çalışma vizesi ile kart modellerini ele aldık. Göçmen işgücü, gelişmiş ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye ise yüksek nitelikli ve kalifiye yabancı çalışanlar için büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için yabancıların çalışma koşullarının yeniden gözden geçirilmesi, incelenmesi ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin küresel işgücü piyasasında rekabeti artırmaya yönelik özgün politikalar üretmesi gerektiğini biliyoruz. Raporumuzda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünü 'yüksek nitelikli' ve 'kalifiye' olarak iki başlık altında sınıflandırarak konuyu inceledik. Bu sayede önerdiğimiz modeller için çok daha verimli ve uygulanabilir sonuçlar elde ettik. İnşaat, sanayi ve tarım ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan en önemli sektörler. Kalifiye işçi açığı, bu sektörlerin varlığı ve gelişimlerine darbe vuruyor; sektörel yavaşlamalar ise ülke ekonomimizde ciddi ihracat kayıpları yaşatıyor. Tam da bu sebeplerle Akredite Göçmen İşçi Vizesi modelimiz ekonomi güvenliği için de önemli bir çözüm sunuyor."

"Ela Kart kalifiye işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildi"

Lütfi Can Başaran, göçmen işçi vizesi modellerinin detaylarını açıklarken, her bir modelin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağına da değindi. Başaran; "Ülkemizde hali hazırda mevcut olan Turkuaz Kart uygulaması genişletilmeli ve güncellenmelidir. Turkuaz Kart ile odaklanılan yüksek nitelikli işgücü modelinin bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında ülkemize katkı sağlayacak profesyonelleri çekmek için ideal bir uygulama olduğu kanısındayız. Ela Kart ise bu karttan farklı olarak kalifiye işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla projelendirildi. Bu model özellikle ara eleman açığını kapatarak, iş dünyasında verimliliği artıracak. Puan temelli sistem, her iki alandaki ihtiyaçlara esnek ve sürdürülebilir yanıtlar vererek, sektörlerin talep ettiği niteliklere sahip göçmen işgücünü, hızlıca ülkemize kazandıracaktır" dedi.

Göçmen işçi entegrasyonunun sadece ekonomik faydalar sağlamakla kalmayıp, kültürel zenginlik ve sosyal uyum açısından da önemli olduğunu vurgulayan Başaran; "Göçmenlerin ülkemize uyum sağlaması ve burada kendilerini güvende hissetmeleri, toplumsal barış ve dayanışma için kritik öneme sahip. Bu nedenle, eğitim programları ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesini de önemsiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KOSAM, Akredite Göçmen Çalışma Vizesi Raporunu Paylaştı - Son Dakika

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