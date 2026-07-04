KOSGEB 15 Personel Alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 15 idari hizmet sözleşmeli personel istihdam edecek.

KOSGEB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre KOSGEB, 2024 KPSS P94 puan sıralaması esas alınarak yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 15 idari hizmet sözleşmeli destek elemanı istihdam edecek.

Adaylar, 6-20 Temmuz döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

Değerlendirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.