KOSGEB, Dijital Dönüşüm Projelerine 20 Milyon TL Finansman Desteği Veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB, Dijital Dönüşüm Projelerine 20 Milyon TL Finansman Desteği Veriyor

KOSGEB, Dijital Dönüşüm Projelerine 20 Milyon TL Finansman Desteği Veriyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB'in dijital dönüşüm projelerine 20 milyon liraya kadar finansman desteği verdiğini bildirdi.

11.06.2024 13:46
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB'in dijital dönüşüm projelerine 20 milyon liraya kadar finansman desteği verdiğini bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB'in, "KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı" kapsamında küçük ve orta ölçekli KOBİ'lere 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar 36 ay vadeli uygun maliyetli finansmana erişim imkanı getirdiğini belirtti.

Program ile ulusal ve uluslararası hedefler doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilerek verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi, ekonomideki paylarının artırılmasını ile dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesinin amaçladığını anlatan Murzioğlu, "Program kapsamında işletmelerin kurul tarafından uygun bulunan makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderlerine destek verilecek. Taraf bankalardan kullanacakları kredinin faiz giderlerine geri ödemesiz şekilde destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Programdan TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış, onaylı Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu bulunan ve son üç mali yıl faaliyet karı veya son mali yılı öz kaynaklar toplamı negatif olmayan işletmelerin yararlanabileceğine işaret eden Murzioğlu, işletmenin söz konusu raporun onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içinde başvuru yapması gerektiğini aktardı.

Başvuruların 21 Mayıs'ta bu yana KOSGEB KOBİ bilgi sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla alındığını vurgulayan Murzioğlu, destek programı hakkında detaylı bilgiye "www.kosgeb.gov.tr" adresinden veya "444 1 567" çağrı merkezinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KOSGEB, Dijital Dönüşüm Projelerine 20 Milyon TL Finansman Desteği Veriyor - Son Dakika

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