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Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin - Son Dakika

Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin

30.10.2021 15:44

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin, Kovid-19 tedavisi gören hastaların yanında doktor kararı ile kalan refakatçilerden ücret alamayacağını belirtti. Bu durumu yaşayanlar, doktor tarafından verilen yazı ile önce SGK'ya ardından tüketici mahkemelerine başvurarak ödedikleri ücretleri geri alabilir.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kovid-19 başladığında, 9 Nisan 2020'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bir tebliğ yayımladığını, burada acil hal kapsamı genişletilerek Kovid-19 tanı ve tedavisinin de bu kapsama alındığını anımsattı. Salgın başlangıcında özel hastanelerin Kovid-19 tanı ve tedavisinde ücret aldığını, birlik olarak bu konuda vatandaşları ve hastaneleri uyardıklarını aktaran Şahin, ancak çoğunluğun konuyu bilmediğini, az sayıda tüketicinin de birliklerine ve mahkemeye başvurup parasını geri aldığını belirtti.

Şahin, özel hastanelerin refakatçi üzerinden para alma yoluna gittiğini savunarak, şu uyarılarda bulundu:

"Özel hastaneler, tanı ve tedavilerden ücret alamayacakları için hastanın yanına refakatçi istiyorlar. Refakatçiden günlük yatak bedeli olarak beş yıldızlı otellerin bile üzerinde bir fiyat isteniyor. 750, 1000, 1500 lira gibi gecelik yatak ücreti, 'Biz bunu hastadan almadık, refakatçiden aldık' diye... Refakatçi kalınıp kalınmamasını belirlemek doktorun yetkisindedir ve refakatçiden para alınması sadece keyfe keder kalımlardadır. Yani, 'Ben annemin, babamın, eşimin yanında kalmak istiyorum, aslında zorunlu değil, ihtiyacı da yok, kendi başına halledebilir ama ben kalmak istiyorum.' derse para alabilirler. Fakat doktor derse ki 'Bu kişi kendi bakımını yapamaz, dolayısıyla bir refakatçi şart', o refakatçiden de ücret alınamaz."

"SGK VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURUN"

Hastasının yanında zorunlu kalan refakatçiden ücret alınması durumunda, bu kişinin doktor tarafından verilen yazı ile itirazda bulunabileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle Sosyal Güvenlik birimine başvuracaklar. 'Biz orada şu şekilde kaldık' diye faturalarını gösterecekler. Onlar zaten kendi sistemlerinden bakıp fazlalıkları belirliyorlar. Özel hastaneye bir ceza kesiliyor, o alınan bedelin 5 katı kadar. Sonra iadesi için hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvuruluyor." diye konuştu.

"KEYFİ KALIMLARDA REFAKATÇİ ÜCRETİ YARI YARIYADIR"

Hastanın yanında keyfi kalımlara da değinen Şahin, "Bu durumda refakatçi ücreti yarı yarıyadır. Orada da özel hastaneler tam fiyat alıyor. O da SGK'de belirlidir. Özel hastanelerin yatak fiyatları tüm illerin SGK'lerinde belirlidir. Hemen SGK'ye başvurup alınan bedelin fazlalığı var ise iadesini tüketicilerimiz talep edebilir." dedi.

"BİR HASTADAN REFAKATÇİSİ İLE 9 BİN 800 LİRA ALINMIŞ"

En son kendilerine gelen bir şikayetten bahseden Şahin, "Bir hastadan refakatçisi ile birlikte 9 bin 800 lira ücret alınmış. Bizim uyarımızı duyan tüketicimiz SGK'ye başvurmuş ve SGK, 'Burada 3 bin 800 lira tanı ve tedavi ücreti var, onun iadesi gerekir fakat geriye kalan kısmı refakatçinin yatak ücreti olduğu için biz karışamayız.' demiş. Refakatçi eğer doktor tarafından zorunlu olarak tespit edilmişse zaten para alınamaz, onun da iadesi gerekir. Fakat diyelim ki keyfe keder kalındı, yatak bedelinin yarısı artı yüzde 8 KDV ile o ücretler ödenir. Bunu tüketicilerimiz bilip ona göre hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvursun." dedi.

Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahmut Şahin, hastaneler, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin - Son Dakika Ekonomi


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