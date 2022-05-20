Köylüler et satış marketi açtı! Hem iyi para kazanıyorlar hem de tüketici uygun fiyata alıyor - Son Dakika
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Köylüler et satış marketi açtı! Hem iyi para kazanıyorlar hem de tüketici uygun fiyata alıyor

20.05.2022 10:55

Bursa'da köylüler et ve süt ürünleri marketi açtı. Köylüler açtıkları et satış marketiyle hem kendi ürünlerini satarak iyi para kazanıyor hem de aracıyı ortadan kaldırdıkları için tüketici de kaliteli eti uygun fiyata temin ediyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 100 bin nüfuslu ilçelerinde et ve süt ürünleri marketi açtı. Köylüler yetiştirdikleri hayvanları keserek burada satıyor. Bu sayede aracıyı ortadan kaldıran köylüler, hem hayvanlarını iyi paraya satıyor hem de tüketiciye eti uygun fiyata sunuyor.

Kooperatif kuran köylüler aracıyı ortadan kaldırdı! Ayda 5 ton et satıyorlar

AYDA 5 TON DANA ETİ SATIYORLAR

Tepecik köylülerinin açtığı et ve süt ürünleri marketi yoğun talep görüyor. Markette ayda 5 ton dana eti ve 20 kuzu satışı oluyor. Her geçen gün talep artması sebebiyle köylüler kendi hayvanlarının yanında çevre köylerden aldıkları hayvanları keserek marketlerinde satışını yapıyor. Markette dana kıyma 130 lira, kuşbaşı ise 140 liradan satılıyor. Kuzu kuşbaşı 150 liradan; pirzola ise 170 liradan satışa sunuluyor.

Kooperatif kuran köylüler aracıyı ortadan kaldırdı! Ayda 5 ton et satıyorlar

"HER GEÇEN GÜN SATIŞLARIMIZ ARTIYOR"

Tepecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nazmi Seymen, "Köyümüzden ve çevre köylerden aldığımız hayvanları kesimini yaparak ilçe merkezinde açtığımız markette satışa sunuyoruz. Kaliteli eti uygun fiyattan vatandaşlara sunuyoruz. Ayda 5 ton dana eti satışı yapmaktayız. Bunun yanında 20 adet kuzu satışı da yapıyoruz. 100 bin nüfuslu ilçede bu satış oranı oldukça yüksek bir rakam. İlçemizde yüzce köy var et ve süt ürünleri marketi açan tek köy biziz, etlerimiz büyük rağbet görüyor. Her geçen gün satışlarımız artıyor. Köyümüzdeki hayvanlar yetmediği için çevre köylerden de hayvan alıp kesimini yaparak vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Üreten köylü de memnun satın alan vatandaş da memnun" dedi.

Kooperatif kuran köylüler aracıyı ortadan kaldırdı! Ayda 5 ton et satıyorlar
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tepecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köylüler et satış marketi açtı! Hem iyi para kazanıyorlar hem de tüketici uygun fiyata alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köylüler et satış marketi açtı! Hem iyi para kazanıyorlar hem de tüketici uygun fiyata alıyor - Son Dakika
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