Köyümde Yaşamak İçin Nedenim Var Projesi

Tarım ve hayvancılıkta üretimi artırmak, kırsalda yaşamı güçlendirmek ve köyden kente göçü azaltmak amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi, Aksaray Valiliği himayesinde hayata geçiriliyor. Proje kapsamında özellikle kadın ve genç çiftçilere öncelik verilmesi planlanırken Aksaray Valisi Murat Duru, "1,5 milyarlık finansmanla 125 bin küçükbaş hayvan alımı yapılacak" dedi.

Proje kapsamında incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Murat Duru, İncesu köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kadın üretici Elif Savaş ait işletmeyi ziyaret etti. Vali Duru, 35 yıldır üretim yaptığını ve iki koyunla başladığı faaliyetini yaklaşık 70 başa çıkardığını, devlet desteği ile 170 koyunluk sürüsü olacağını, hedefinin 500 koyun sürüsüne ulaşmak olduğunu söyleyen kadın üretici Savaş ile bir süre sohbet etti. Savaş'ın örnek bir başarı hikayesi yazdığını belirten Vali Duru, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yürütülecek projenin başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını bildirdi.

Uygulanacak proje çerçevesinde üreticilere 300 bin liraya kadar sıfır faizli, 900 bin liraya kadar düşük faizli olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacağını belirten Vali Duru, yaklaşık 1,5 milyar liralık finansmanla il genelinde 125 bin küçükbaş hayvan alımının hedeflendiğini söyledi. Vali Duru, kredilerin ipotek talep edilmeden, öz kaynak şartı aranmaksızın ve iki kefil ile uzun vadeli olarak kullandırılacağını ifade etti. Projede kadın ve genç çiftçilere öncelik verileceğini vurgulayan Duru, uygulamanın kırsalda istihdamı artırmasının ve şehirden köye dönüşü teşvik etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Projeden, 30 Haziran 2021'den itibaren kendi adına küçükbaş hayvancılık yapan veya daha önce bu faaliyeti yürütmüş üreticilerin yararlanabileceği bildirildi. Başvuru sahiplerine 100 adet küçükbaş hayvan verilmesi planlanırken kredi süresinin azami 7 yıl olacağı kaydedildi. Projenin, Aksaray genelinde üretim kapasitesini artırarak kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor. - AKSARAY