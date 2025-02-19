Koyun-Kuzu Buluşması Drone İle Görüntülendi - Son Dakika
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Ekonomi

Koyun-Kuzu Buluşması Drone İle Görüntülendi

Adana'da koyun ve kuzuların buluşması dron ile görüntülendi, üretici zorlu mesaisini sürdürüyor.

19.02.2025 23:23
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Koyun ve kuzuların buluşması böyle görüntülendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde koyun ve kuzuların buluşması dron ile görüntülendi.

Hayvancılık yapan 35 yaşındaki Murat Demiröz, üretici devlet desteği alarak büyüttüğü 900 koyunu için zorlu mesaisini sürdürüyor. 600 kuzunun da yeni doğduğunu anlatan Demiröz, koyun ile kuzunun doğumdan bir hafta sonra bir araya geldiğini ardından anne ve kuzuların ayrılarak zaman zaman bir araya geldiğini söyledi. Koyun ve kuzuların bir araya gelmesinde özel görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Demiröz, "Kışın Kozan'da yazın Kayseri'de ikamet ediyoruz. Şuan doğumlarımız oldu ve hala devam ediyor. 900 civarı anaç koyunumuz 600 civarı kuzumuz oldu. Allah vergisi doğumla birlikte anne ile aralarında bir bağ gelişiyor ve anneler ile kuzular birbirlerini seslerinden tanıyarak sürünün içinden bulabiliyor. Buluşma günde sabah ve akşam olmak üzere iki kez. Yüzde yirmi oranında ikiz koyun oluyor" dedi.

Gençlerin şuan daha çok sosyal medya ve masa başı işi tercih ettiğine dikkat çeken Demiröz, şöyle devam etti:

"Köylerde bu işi yapan da az kaldı. Çoban bulma sıkıntısı da var. Çobanlık zor iş bu işi kendin yaparsan ve seversen hem keyif alırsın hem de para kazanırsın. Bizim hayvanlarımızı damızlık ve et olarak değerlendiriyoruz. Sürüyü yenilemek için ayırdıklarımız var. Damızlık vasfını yitirenleri ise kesime yolluyoruz."

1 haftalık doğum yapan koyunlar yavruları ile ayrı bölümler de bir arada kalırken koyunlar kuzular ile buluşma sonrası ahırlarda onlar için hazırlanan yemler ile özel ilgiyle bakımları yapılıyor. Sağlık kontrollerinden sık sık geçiriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Koyun-Kuzu Buluşması Drone İle Görüntülendi - Son Dakika

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