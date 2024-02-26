Koyuncu, kuzularını kesmek istemedi

Ekonomi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde koyunculuk yapan Hüseyin Uyar, kuzuların kesilmesine gönlü razı olmayınca satmaktan vazgeçti. Kuzuların Aralık başında doğduğunu anlatan Uyar, kuzuları damızlık yapacağını söyledi.

Burhaniye'de çocukluğundan beri koyun yetiştiriciliği yapan 50 yaşındaki Hüseyin Uyar, yetişen kuzularının kesilmesine gönlü razı olmadığı için satmaktan vazgeçti. 30 kuzusuna gözü gibi baktığını anlatan Hüseyin Uyar, "Kuzular Aralık ayı başında doğdu. Kesim zamanı geldi. Ancak, kesilmelerine gönlüm razı olmadı. Dişi kuzuları damızlık, erkekleri ise kurbanlık yapacağım" dedi. - BALIKESİR