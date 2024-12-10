Kozan\'da Buğday Ekimi İklim Değişikliği Nedeniyle Geçikti

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday iklim değişikliği nedeniyle geç de olsa toprakla buluştu.

İlçeye bağlı Çandık Mahallesi'nde 30 dönüm arazisinde buğday ekimi yapan üretici son yıllarda değişen iklim nedeniyle buğdayı bu yıl geç ektiklerini belirtti. Kozan'da her yıl ekim ve kasım ayında toprağın hazırlanıp buğdayla buluştuğunu aktaran üretici Hakkı Yaşarcan, "Toplam 30 dönüm arazide buğday ekimi gerçekleştiriyorum. Yaklaşık 800 ton buğday toprakla buluştu. En son bölgemizde ekimi ben yaptım. İklim değişti. Kış erken geldi ama Çukurova'da yağış hala yok. 30 dönüm alana buğday ekimi yaptım 20 dönüm de arpa ekimi gerçekleştirdik" dedi. - ADANA