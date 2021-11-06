Kozan'da Harnup seferberliği

Kozan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle bölgede harnup üretimi için yoğun çalışma başlattı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde belediye, Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Harnup (Keçiboynuzu) üretimi için harekete geçti.

Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan Harnup fidanlarını ilçe ekonomisine kazandırmak için çalışmaların başladığını belirtti. Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Gül, Adem Saygıcak, Arif Dağlı, meclis üyesi Soner Uzun, Park Bahçe Sorumlusu Fatih Ateş ile birlikte fidan üretim merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Özgan, Harnup'un katma değeri yüksek bir ürün olduğunu ifade ederek ilçede park ve bahçelerle özellikle kırsal mahaller de ekonomiye kazandırılacağını kaydetti.

Geçmiş yıllarda Akdeniz bölgesinde yoğun ilgi gören Harnup'un ilçede son yıllarda üretim ve satışının arttığını ifade eden Özgan, pekmez ve keçiboynuzunun pazarda geniş yer bulduğunu söyledi.

Belediye bütçesinden maliyet oluşturmadan bölgede Kamkat, Turunç, Trabzon Hurması, Lavanta ve onlarca bitki çeşidinin üretildiğinin altını çizen Başkan Kazım Özgan, "İlçemiz Harnup(keçiboynuzu) üretimi ile ilçedeki vatandaşlara ekonomik ve katma değeri yüksek bir ürün ile ev ekonomilerine destek olmak istedik. harnup kilosu 22 TL'den bu yıl alıcı buldu. Hem e-ticaret hem de Sosyal Yaşam Merkezi bünyemizde bu fidanlarımızı ilk kez satışa sunuyoruz. Keçiboynuzu harnup, hurma, lavanta ve kamkat fidanlarımız bölgemizdeki vatandaşlarımızın kolay üretim yapabildiği hem de ekonomik girdisi yüksek olan ürünler ile ev ekonomilerine katkı sunmak istedik. Ayrıca ilçemizde geçtiğimiz günlerde oluşturduğumuz şehitlik parkımızda 200 harnup fidanı her şehidimizin adına ektik ve gelirini inşallah ileride şehit çocuklarımıza vereceğiz. Amacımız ilçemizde katma değeri yüksek ve toprağının verimi ile lezzeti markalaşan ürünleri ekonomiye kazandırmak. Bugün burada üretim çalışmalarını yerinde inceledik ve Kozan'ın turunç, hurma, lavanta, kamkat ve harnup fidanı ile üretim merkezi olmasını sağlamak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.