Kozan Ticaret Odası Başkanı\'ndan Boykota Tepki

Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir," Boykota karşıyız. Esnaf ve iş insanları için bir kuruş dahi çok önemli" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot açıklamalarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'de esnafın içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlara dikkat çekerek, açıklamada bulundu.

Esnafın ve iş insanlarının ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğine değinen Başkan Kandemir, "Zor dönemlerden geçen esnafımızın yanındayız. Boykota karşıyız. Esnaf ve iş insanları için bir kuruş dahi çok önemli. Günlük gider maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, boykotun esnafımıza zarar vermekten başka bir faydası olmaz. Bu nedenle bir an önce vazgeçilmesini temenni ediyorum"dedi.

Esnafın ayakta kalabilmesi için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğine de değinen Kandemir, ekonomik zorlukları aşmada destek mekanizmalarının devreye sokulmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını kaydetti. - ADANA