Kraliçe Mathilde'nin ziyaretiyle Türkiye-Belçika ticaretinde yeni dönem beklentisi

10.05.2026 13:14
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında Türkiye'ye gelerek 14 Mayıs'a kadar temaslarda bulunacak heyetle yapacağı görüşmelerde mevcut ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla ele alınacak - Görüşmelerde savunma sanayisinden enerjiye, yeşil ekonomiden e-ticarete kadar birçok alanda karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında Türkiye'yi ziyaret edecek heyetle gerçekleştireceği temaslarda, savunma sanayisinden enerjiye, yeşil ekonomiden e-ticarete kadar birçok stratejik alanda işbirliklerinin artırılmasına odaklanılması ve ticarette yeni bir dönemin başlatılması öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kraliçe Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla düzenlenen "Belçika Ekonomi Misyonu" doğrultusunda yarından itibaren Türkiye'de görüşmeler yapacak.

Mathilde başkanlığındaki heyet, yaklaşık 200 Belçikalı şirketten 400'ü aşkın iş insanının katılımıyla 14 Mayıs'a kadar kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek.

Söz konusu heyette, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Dış Ticaretten Sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de bulunacak.

İkili ve heyetler arası görüşmeler

Program kapsamında Bakan Bolat da Belçikalı mevkidaşları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik boyutuyla ele alınacak.

Temaslarda ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi, lojistik, ulaştırma, enerji, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, sağlık teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-ticaret ve küresel tedarik zincirleri başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

Türkiye'nin üretim kapasitesi Belçikalı yatırımcılara anlatılacak

Öte yandan iki ülke iş dünyasının temsilcileri, Türkiye-Belçika İş Forumu'nda bir araya gelerek, yeni ortaklıklar ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacak.

Yatırım odaklı toplantılar, sektör bazlı çalışma oturumları, ikili ve firmalar arası (B2B) görüşmelerin gerçekleştirileceği program doğrultusunda Türkiye'nin üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve stratejik konumu Belçikalı yatırımcılara tanıtılacak.

Belçika Ekonomi Misyonu'nun en son 14 yıl önce Türkiye'ye gelmesinin ardından gerçekleşecek bu üst düzey ziyaretin, iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut işbirliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması bekleniyor.

Türk şirketlerinin Belçika'da stratejik sektörlerde yatırımları bulunuyor

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9,2 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı. Türk şirketleri de söz konusu ülkede lojistikten enerjiye, petrokimyadan sağlığa, inşaattan sanayiye kadar birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

