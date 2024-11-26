Kredi kartlarında korkutan tablo - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi kartlarında korkutan tablo

Yüksek enflasyon ortamında kredi kartı kullanımı günden güne artıyor. Ancak kredi kartları borçları ödenemeyince giderek şişiyor. Bankalar, bu yıl batık kredi kartı borçlarının yüzde 216, batık bireysel kredilerin ise yüzde 71 oranında arttığını duyurdu.

26.11.2024 15:58
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Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar kredi kartı ve kredilere yüklendi. Banklar, ödeme yapmakta zorlanan kredi kartı kullanıcılarına kötü haberi verdi. Yılın başından bu yana batık kredi kartları 2 kattan daha fazla artarken batık bireysel kredilerde yüzde 71 artış yaşandı.

İCRA TAKİBİ YÜZDE 120 ORANINDA ARTTI

Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yılbaşından bu yana yüzde 120 oranında, 54 milyar liralık artış yaşandı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yılı sonuna göre yaklaşık yüzde 35 oranında, 959 milyar lira tutarında arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 404 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise 555 milyar lira artış kaydetti.

BATIK KREDİLERDE KORKUTAN ARTIŞ

Yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 216, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 71 oranında artış oldu.

Faiz oranlarının yüksekliği ve yüksek enflasyon, geliri yeterince artmayan yurttaşların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırıyor. Yurttaşlar giderek yeni bir borç krizine giriyor. Ücretli çalışanların yarısı, asgari ücret ve civarında ücretlere çalışırken ekonomi yönetiminin zam olarak masada tuttuğu rakamlar ise borçlardaki artış oranının yanında çok geride kalıyor.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Banka, Yaşam, Son Dakika

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