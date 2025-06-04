Kredi Kefalet Desteği 930 Milyarı Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Kefalet Desteği 930 Milyarı Aştı

04.06.2025 11:17
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Hazine, işletmelere 930 milyar lira kredi kefalet desteği sağladı. KOBİ'ler de yararlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugüne kadar ihracatçılardan üreticilere kadar çeşitli işletmelere kullandırılan 930 milyar 906 milyon 156 bin liralık krediye kefalet desteği sağladı.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve diğer tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle katkı veriliyor. Bu imkandan üretici ve ihracatçı firmalar da yararlanıyor.

Sistem kapsamında 2009'dan bu yıl mayıs sonuna kadar kullandırılan kredi tutarı 930 milyar 906 milyon 156 bin liraya ulaştı.

Bu krediler için sağlanan kefalet 781 milyar 580 milyon 532 bin lira olurken kefalet risk bakiyesi de 133 milyar 683 milyon 2 bin lira olarak hesaplandı.

Sistemle işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 889 milyar 265 milyon 477 bin lirayı buldu. Bu kredilere yönelik kefaletin 748 milyar 84 milyon 495 bin lira olduğu kayıtlara geçti. Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 133 milyar 679 milyon 432 bin lira oldu.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde, en yüksek payı 664 milyar 221 milyon 504 bin lirayla işletme kredileri aldı. Bunu 67 milyar 263 milyon 47 bin lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 599 milyon 944 bin lirayla gayri nakdi krediler takip etti.

Sayı olarak da 1 milyon 379 bin 418 ticari kredi kullandırıldı.

Kefalet tutarında en yüksek pay imalat sanayisinin

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarı sektörlerine göre de analiz edildi. Buna göre, toplam kefalet tutarı içinde 316 milyar 948 milyon lira ile en yüksek payı imalat sanayisi aldı. Bunu, 245 milyar 307 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 70 milyar 260 milyon lirayla inşaat, 28 milyar 809 milyon lirayla taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.

Bu arada, söz konusu dönemde KOBİ'lere 485 milyar 216 milyon 401 bin lira, KOBİ dışı işletmelere de 120 milyar 152 milyon 630 bin lira kefalet imkanı sağlandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Kefalet Desteği 930 Milyarı Aştı - Son Dakika

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