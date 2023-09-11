Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı - Son Dakika

Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı

Son Güncelleme: 11.09.2023 13:28

Kredi kullanımında sınırlamaya gideceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Birinci konutta kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz. Ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki konutlara ilişkin krediyi desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda hem fiyatlama hem miktar olarak sınırlayacağız.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kredi kullanımında düzenlemeye gideceklerini belirten Bakan Şimşek yeni uygulamanın detaylarını anlattı. Buna göre ilk konut alımında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ancak 2. ve 3. konut ya da yazlık alımında kredi musluğu kesilecek. Yeni dönemde zorunlu olmadıkça vatandaşın kredi borcunun altına girmesi engellenecek.

"KREDİ BÜYÜMESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Kredi büyümesini düşüreceklerini söyleyen Bakan Şimşek, "Birey olarak hayatım boyunca hep ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalıştım. Kredi genişlemesinin makul olması OVP açısından çok önemli. Biz samimi bir şekilde enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı tüketim ve iç talep büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz." dedi.

"KREDİ KARTI ÜZERİNDEN KREDİ HACMİ YÜZDE 140 ARTTI"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "En son baktığımda yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmış. Enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Biz para politikası dediğimiz zaman faiz boyutu var. Kademeli geçiş sürecindeyiz. KKM'de karşılık yoktu, karşılık getirdik yüzde 15. Taşıt kredilerinde çok net şekilde sınırlayıcı perspektife sahibiz.

"2. VE 3. KONUT ALIMLARINI KREDİYLE DESTEKLEMEYECEĞİZ"

Birinci konutu kredilendirmede bir değişikliğe gitmeyeceğiz, ikinci, üçüncü, tatil yerlerindeki yazlıklara ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz. Hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlayacağız. Bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık, artırmaya devam edeceğiz, gerekirse miktarsal sınırlandırmaya gideceğiz. Sizin şu alanlarda kredi büyümeniz şu oranı aşarsa menkul kıymet senedi almanız gerekecek diyeceğiz. Enflasyonu ve cari açığı düşürmemiz lazım. Küresel şartları ben belirlemiyorum, varsayımlarımız var, onlarda yanılırsak sapmalar olabilir. Özellikle para politikasında tek boyutlu bakmamız lazım. Miktarsal sıkılaştırma seçici kredilerde sıkılaştırmayı çok önemsiyorum. Sonuçları önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Beşiktaş'tan istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya, Ramos ile ilgili tüm gerçekleri anlattı
13:28 Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı
13:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Toplu ulaşımda sabotaj yapanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz
12:58 Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu tek haneye düşürmek
12:45 Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti
12:28 Memur ve emekli zammında hesap değişti! İşte masadaki son rakamlar
12:27 Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı
12:25 Milyoner'de duygusal anlar! Elini kaybeden yarışmacının babasıyla diyaloğu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı
12:24 Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
12:11 Bodrum'da ana su isale hattı patladı! Cadde çöktü, yol göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 14:29:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement