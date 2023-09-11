Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kredi kullanımında düzenlemeye gideceklerini belirten Bakan Şimşek yeni uygulamanın detaylarını anlattı. Buna göre ilk konut alımında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ancak 2. ve 3. konut ya da yazlık alımında kredi musluğu kesilecek. Yeni dönemde zorunlu olmadıkça vatandaşın kredi borcunun altına girmesi engellenecek.

"KREDİ BÜYÜMESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Kredi büyümesini düşüreceklerini söyleyen Bakan Şimşek, "Birey olarak hayatım boyunca hep ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalıştım. Kredi genişlemesinin makul olması OVP açısından çok önemli. Biz samimi bir şekilde enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı tüketim ve iç talep büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz." dedi.

"KREDİ KARTI ÜZERİNDEN KREDİ HACMİ YÜZDE 140 ARTTI"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "En son baktığımda yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmış. Enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Biz para politikası dediğimiz zaman faiz boyutu var. Kademeli geçiş sürecindeyiz. KKM'de karşılık yoktu, karşılık getirdik yüzde 15. Taşıt kredilerinde çok net şekilde sınırlayıcı perspektife sahibiz.

"2. VE 3. KONUT ALIMLARINI KREDİYLE DESTEKLEMEYECEĞİZ"

Birinci konutu kredilendirmede bir değişikliğe gitmeyeceğiz, ikinci, üçüncü, tatil yerlerindeki yazlıklara ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz. Hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlayacağız. Bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık, artırmaya devam edeceğiz, gerekirse miktarsal sınırlandırmaya gideceğiz. Sizin şu alanlarda kredi büyümeniz şu oranı aşarsa menkul kıymet senedi almanız gerekecek diyeceğiz. Enflasyonu ve cari açığı düşürmemiz lazım. Küresel şartları ben belirlemiyorum, varsayımlarımız var, onlarda yanılırsak sapmalar olabilir. Özellikle para politikasında tek boyutlu bakmamız lazım. Miktarsal sıkılaştırma seçici kredilerde sıkılaştırmayı çok önemsiyorum. Sonuçları önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz."