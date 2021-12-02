Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı katlandı! Yurttaş borç batağında!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın "Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm Raporu'nda" borcunu ödememiş kişi sayısına da yer veriliyor. Tabloya göre, geçen yılın ocak-temmuz döneminde tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı 347 bin 276'ydı. Bu yılın aynı döneminde tüketici kredilerini ödeyemeyenlerin sayısı 788 bin 861 kişiye çıktı. Artış yüzde 127.2 oldu.

KREDİ KARTI BORCU ÖDEMEYENLER DE ARTTI

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı da 320 bin 889'dan 351 bin 161 kişiye çıktı. Artış yüzde 9.4 oldu. Tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartı borcunu ödeyememiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 73.2'lik artış ile 558 bin 319'dan 967 bin 136'ya çıktı. Eylülde ise tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısında büyük artış oldu. Geçen yılın eylülünde 56 bin 987 olan tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı bu yılın eylülünde yüzde 101.5'lik artış ile 114 bin 805'e yükseldi.

3.6 MİLYON KİŞİ TAKİPTE

Eylülde geçen yıla göre bireysel kredi kartı borcunu ödeyememiş kişi sayısı ise az da olsa azaldı. Eylül 2020'de 48 bin 153 olan bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı Eylül 2021'de 46 bin 977'ye geriledi. Buna karşın eylülde tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57.7'lik artışla 94 bin 844 kişiden 149 bin 571 kişiye çıktı.

Yasal takibe girmiş ve halen takibi devam edenlerin sayısı eylül itibarıyla tüketici kredilerinde 2.6 milyon, bireysel kredi kartlarında ise 2.4 milyon kişi oldu. Yasal takip kapsamındaki tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartı borçlusu sayısı ise 3.6 milyon kişi.