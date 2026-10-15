Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın saldırılarını ABD barış çabalarıyla çelişkili buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın saldırılarını ABD barış çabalarıyla çelişkili buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerilere saldırılarını sürdürdüğünü, bunun ABD barış girişimleriyle çeliştiğini söyledi. Peskov, Rus petrol ürünlerinin dünya piyasalarına yeniden ulaşmaya başladığını, piyasaları tamamen istikrara kavuşturamayacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, bu durumun ABD'nin barış girişimleriyle çeliştiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırı yasağının kaldırıldığına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın dün yaptığı açıklamayı hatırlatan Peskov, "Ukrayna tarafından aslında herhangi bir ateşkes uygulanmadı. Petrol rafinerilerimize ve enerji tesislerimize yönelik saldırılar bu süreçte de devam etti. Dolayısıyla burada yeni bir durum yok. Kiev yönetimi bu tesislere saldırılarını sürdürüyor ve böylece ABD'nin ve Amerikalı müzakerecilerin barış çabalarıyla ciddi şekilde çelişiyor." dedi.

Dmitriy Peskov, küresel enerji piyasalarının gergin bir dönemden geçtiğine işaret ederek, Rusya'nın önemli miktarda petrol ve petrol ürününü ihraç edememesinin de piyasalardaki olumsuz durumu etkileyen faktörler arasında bulunduğunu belirtti.

Rus petrol ürünlerinin dünya piyasalarına yeniden ulaşmaya başladığını anlatan Peskov, "Şu anda önemli miktarda dizel yakıt sevk ediliyor ve bu yakıt dünya piyasalarına ulaşmaya başladı. Bunun petrol piyasalarının istikrar kazanmasına olumlu etkisi olacak ancak piyasaları tamamen istikrara kavuşturamayacak." diye konuştu.

Peskov, Avrupa ülkelerinin söz konusu enerji anlaşmasına yönelik tutumunu da eleştirerek, Avrupa'nın anlaşmayı memnuniyetle karşılamak yerine ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Amerikan yönetiminin kararını sert şekilde eleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaGüvenlikKremlinEkonomiEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:36:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın saldırılarını ABD barış çabalarıyla çelişkili buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei