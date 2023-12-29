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Kremlin Sözcüsü: Rusya, G7 Ülkelerinin Varlıklarına El Koyarsa Batılı Varlıkların Listesini Hazırladık - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Rusya, G7 Ülkelerinin Varlıklarına El Koyarsa Batılı Varlıkların Listesini Hazırladık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarına el koyması durumunda, Rusya'nın el koyacağı Batılı varlıkların listesini hazırladıklarını söyledi. Peskov, bu durumun uluslararası ekonomiye ciddi sonuçlar doğuracağını ve diğer ülkelerin ABD ve Avrupa Birliği'ne olan güvenini sarsacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü: Rusya, G7 Ülkelerinin Varlıklarına El Koyarsa Batılı Varlıkların Listesini Hazırladık
29.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:16
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G7 ülkelerinin Rusya Merkez Bankasının dondurulan varlıklarına el koyması durumunda, Rusya'nın el koyacağı Batılı varlıkların listesini hazırladıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, G7 ülkelerinin Rusya'nın 300 milyar dolar değerindeki dondurulan varlıklarına el konulmasına yönelik girişimlerini gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın varlıklarına el konulmasını "hırsızlık" şeklinde tanımlayan Peskov, "Bu, uluslararası ekonominin ana temellerine ciddi bir darbe indirecek, uluslararası ekonomiyi baltalayacak. Bu, diğer ülkelerin ekonomik garantörler olarak ABD ve Avrupa Birliği'ne güvenini sarsacaktır. Dolayısıyla bu tür eylemler çok ciddi sonuçlar doğurur." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın varlıklarına el konulması durumunda buna yönelik hazırlık yaptığını anlatarak, "Muhataplarımızın öngörülmezliğini ve uluslararası hukuku, kendi yasaları da dahil olmak üzere çeşitli yasaları ihlal etme eğilimlerini anlayarak, elbette olası yanıtlarımızı önceden analiz ettik." diye konuştu.

Karşılık olarak, el konulacak varlıkların bulunduğu bir liste hazırlanıp hazırlanmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette hazırladık." karşılığını verdi.

Batılı ülkeler, Ukrayna ile yaşanan savaşının ardından Rusya Merkez Bankasına ait yaklaşık 300 milyar dolar varlığı dondururken, son dönemde ABD öncülüğündeki G7 ülkeleri, söz konusu varlıklara el konulması konusunda girişimlerde bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: Rusya, G7 Ülkelerinin Varlıklarına El Koyarsa Batılı Varlıkların Listesini Hazırladık - Son Dakika
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