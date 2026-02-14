Kritik Teknolojilerde İleri Hedef - Son Dakika
Ekonomi

Kritik Teknolojilerde İleri Hedef

Kritik Teknolojilerde İleri Hedef
14.02.2026 23:08
Bakan Kacır, Türkiye'nin bağımsızlığını vurguladı, TUSAŞ'ta kritik teknolojiler konuşuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kritik teknolojilerde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Antalya'da gerçekleştirilen, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) stratejik rotasının belirlendiği "TUSAŞ 2026 Yönetim Zirvesi" programına katıldığını belirtti.

Türkiye'nin savunma ve havacılıkta tam bağımsızlık yolculuğunun göz bebeği müesseselerinden biri olan TUSAŞ'ın yönetim zirvesinde Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuştuklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarımızla, kendi kabiliyetlerimizle, kendi insanımızın alın teriyle, akıl teriyle kritik teknolojilerde tam bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Havacılık, Savunma, Ekonomi, Türkiye, TUSAŞ

Son Dakika Ekonomi Kritik Teknolojilerde İleri Hedef - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kritik Teknolojilerde İleri Hedef
