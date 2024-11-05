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Ekonomi

KTO Ekim Toplantısı Gerçekleştirildi

KTO Ekim Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya Ticaret Odası, Ekim ayı meclis toplantısında Ar-Ge ve kadın girişimcilerle ilgili sunumlar yapıldı.

05.11.2024 11:35
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Konya Ticaret Odası'nın, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından açılan toplantıda ilk olarak sunum yapan Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKITEK) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Saim Ervural, AKITEK bünyesinde Yazılım ve Modelleme, Hızlı Prototipleme ve Ölçüm, Enstrümantasyon ve Test olmak üzere üç ayrı departmanda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Meryem Betül Özkardeş ve TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Erhan Öncan da yaptıkları sunumlarda 2023 yılı Ekim ayında yapılan seçimlerin ardından geçen bir yıllık sürede icra komitelerinin gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında meclise bilgi verdi. Meclis gündeminde söz alan KTO Meclis Üyesi, KTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KTOTAM) Divan Kurulu Başkanı Ali Deresoy, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası içerisinde hizmet veren KTOTAM'da kurulduğu günden bu yana 584 arabuluculuk görüşmesi gerçekleştirildiğini ve yüksek başarı ortalamasına sahip olunduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de gündemdeki konuları değerlendirdiği konuşmasında sunumlarından dolayı konuklara teşekkür etti. Öztürk, TOBB Konya Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitelerinin bir yıllık faaliyet döneminde aktif olarak çalıştıklarını ve önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. AKITEK'in prototipleme ve test hizmetleri için kullandığı teknik alt yapısı ile Konya sanayisinin ar-ge çalışmalarına büyük katkı sağladığını belirten Öztürk, AKITEK Laboratuvarı'nın TÜRKAK akreditasyonu aldığını söyleyerek Konyalı firmaları AKITEK'le işbirliğine davet etti. KTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi KTOTAM'ın başarılı faaliyetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Öztürk, ticari ve iş uyuşmazlıklarının çözümü için kurulan merkezden iş aleminin hizmet alabileceğini belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlayan Başkan Öztürk, Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ve KTOTEK'in faaliyetleri ile ilgili sunum yaparak konuşmasını tamamladı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KTO Ekim Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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