KTO, Konya Ekonomisine Değer Katıyor

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO'nun bugüne kadar ortaya koyduğu yatırımlarla Konya ekonomisine değer katan büyük bir ekosistemi şehre kazandırdığını belirterek, bu ekosistemin üyelerin ve şehrin gücüyle her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Konya Ticaret Odası (KTO)'nda "Yeni Üyelerle Tanışma ve İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk başkanlık ederken; toplantıda KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahreddin Özkul ve KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş da yer aldı. İlki düzenlenen toplantıda KTO'ya yeni kayıt yaptıran üyelere KTO'nun ve iştiraklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, üyelerin sorunları ve beklentileri ile ilgili de istişarelerde bulunuldu.

"Gücümüzü şehrimizden alıyoruz"

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, yeni üyelerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirterek, "Hepiniz, kökleri 1882 yılına uzanan, Türkiye'nin en köklü ve itibarlı ticaret kurumlarından biri olan Konya Ticaret Odası'nın bir parçası oldunuz. Hepinize bu büyük aileye hoş geldiniz diyor, ticari hayatınızda başarılar diliyorum" dedi. KTO'nun köklü bir kuruluş olarak Konya'ya hizmet ettiğini belirten Başkan Öztürk, KTO'nun bu gücünü şehrin iş aleminden aldığına vurgu yaptı. KTO'nun yeni üyeleriyle gün geçtikçe daha da büyüdüğünü vurgulayan Başkan Öztürk, şöyle devam etti: "Bizler sadece geçmişimizle değil, bugünkü hizmetlerimizle ve yarına dair hedeflerimizle de iddialıyız. Bu iddiamızı da elbette kadim şehrimizin gücünden alıyoruz. Ahilik kültürüyle yoğrulan şehrimiz, köklü ticari anlayışını bugün de sürdürmekte. Bizler de Konya Ticaret Odası olarak, şehrimizin bu potansiyeline göre hareket ediyor, bugünün Konya'sının dünden, yarının Konya'sının ise bugünden daha güzel ve yaşanabilir olması için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu inanç ve kararlı çalışmalarımızla Konya Ticaret Odası, A Sınıfı Akredite Oda olarak, üyelerine verdiği hizmetlerin kalitesini uluslararası standartlarda tescillemiştir."

"Şehrimizin ekonomik vizyonuna katkı sağlıyoruz"

KTO'nun yürüttüğü kanuna dayalı hizmetlerin yanında, önemli bir misyon üstlenerek şehrin ticari hayatına katkı sağlamak adına birçok alanda faaliyet gösterdiğini dile getiren Başkan Öztürk, "Yürütmüş olduğumuz bu hizmetlerle; şehrimizin ulusal ve uluslararası pazardaki etkinliğini artırma hedeflerine ve ekonomi vizyonuna katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Çünkü Konya Ticaret Odası olarak sadece sizlerin kayıt işlemlerinizi yürütmek değil; büyümenize, dünya pazarlarında yer almanıza ve güçlü kalmanıza da destek olmak amacındayız" şeklinde konuştu.

KTO büyük bir ekosistemle Konya'ya değer katıyor

KTO'nun bugüne kadar ortaya koyduğu yatırımlarla Konya ekonomisine değer katan büyük bir ekosistemi şehre kazandırdığını vurgulayan Başkan Öztürk, şunları kaydetti: "Bugün geldiğimiz noktada sadece bir oda binasından ibaret olmadığımızı, büyük bir ekosistemle şehrimize hizmet ettiğimizi gururla belirtmek isterim. Bu ekosistem içerisinde: KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK), KTO Uluslararası Fuar Merkezi, KTOTAM-Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, KOSAM-Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırma Merkezi, AKİTEK-Akıllı Teknolojiler Merkezi, KARFA-KTO Karatay Üniversitesi Uçuş Akademisi yer alıyor. Bu çok yönlü yatırımlarla, Konya'nın sadece ticaretini değil; eğitimini, adalet sistemini, sanayisini ve girişimcilik kültürünü de güçlendirdiğimizi vurgulamak isterim. Tüm bu hizmetleri ve yatırımları sizlerin verdiği destek ve güçle ortaya koyuyoruz. Bugün aramıza katılan her bir üyemizle bu güç daha da büyüyor. Sizlerle birlikte, Konya'yı büyütmeye, Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz."

"Birlikte geleceği inşa etmeye devam edeceğiz"

Başkan Öztürk konuşmasında, Konya'nın son yıllarda üretim, istihdam ve ihracat alanında ortaya koyduğu başarılara da vurgu yaptı. Kalkınmanın yaşanabilir şehirler ve ülkeler inşa etmenin anahtarı olduğunu söyleyen Başkan Öztürk, bu anlamda Konya iş aleminin, girişimcilerin önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Ortak çabalar ve gayretlerle Konya'nın özellikle son yıllarda adeta tarih yazdığına dikkat çeken Başkan Öztürk, "Ticaretiyle, sanayisiyle, tarımıyla, en önemlisi de girişimcilik ruhuyla şehrimiz ülkemizin üretim üssü haline geldi. Konya'mız, 2001'den 2024'e uzanan dönemde ihracatını 100 milyon dolardan 3,5 milyar dolara taşıyarak, Türkiye'nin sanayi ve ihracat odaklı şehirleri arasında önemli bir konuma yükseldi. Gerek sektör çeşitliliği, gerek pazar yaygınlığı ve gerekse devlet-özel işbirlikleriyle elde edilen bu başarı, gelecek için güçlü bir zemin oluşturuyor. Daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve şehrimizi daha ileri taşımak adına Konya Ticaret Odası olarak sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesi yaptı. KTO'nun şehir ve iş alemi adına çalışmalarının süreceğini de kaydeden Başkan Öztürk, "KTO Meclisi, meslek komiteleri, yönetim kurulumuz ve tüm çalışanlarımızla birlikte her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Birlikte üretmeye, birlikte büyümeye ve birlikte geleceği inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Programda üyelerin sorunları ve beklentileri ile ilgili de istişarelerde bulunuldu. - KONYA