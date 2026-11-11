KÜAD, kasım indirimlerinde sahte kozmetik satışlarına karşı tüketicileri uyardı

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, kasım ayı indirim döneminde kozmetik ürün alışverişinde sahte internet siteleri, taklit ürünler ve yanıltıcı indirimlere karşı tüketicileri uyararak, ürünlerin güvenilirliğinin, satıcı bilgilerinin ve etiket bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

Arslan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kasım indirimleriyle kozmetik ürünlerde cazip fiyatların tüketicileri alışverişe yönlendirdiğini belirterek, yalnızca fiyat odaklı verilen satın alma kararlarının sağlık ve güvenlik riskleri doğurabileceğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen denetimlerin sektördeki güvenilirlik sorunlarını yeniden gündeme getirdiğine işaret eden Arslan, özellikle çevrim içi pazar yerlerinde piyasa fiyatının çok altında satışa sunulan ürünlere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Arslan, kampanya dönemlerinde sosyal medyada yayımlanan ani indirim videoları ve "stoklar tükeniyor" mesajlarıyla sunulan geri sayım sayaçlarının tüketicileri acele alışverişe yöneltebildiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Bilinmeyen hesaplardan veya şüpheli/sahte internet sitelerinden sırf ucuz diye yönlendirilen linklere karşı temkinli olunmalı, her popüler ürün sorgulanmadan sepete atılmamalıdır. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte sitelerin ve oltalama dolandırıcılığının en çok bu dönemde arttığı unutulmamalıdır. İnternetten sipariş edilen ürünler teslim alınmasının ardından ambalaj kalitesi, bandrolü ve barkodu kontrol edilmeli. Tanınmış markaların taklitleri olan sahte ürünlerde koku ve kıvam farklılıklarına karşı dikkatli olunmalı."

"Ürünlerin fiyat geçmişi kontrol edilmeli"

Fuat Arslan, indirim adı altında fiyatların önce artırılıp ardından düşürülmüş gibi gösterilebildiğine dikkati çekerek, tüketicilere ürünlerin fiyat geçmişini kontrol etmelerini ve fiyat takip araçlarından yararlanmalarını önerdi.

Kampanya döneminde keşfedilen yeni ve uygun fiyatlı markaların ürünlerinin de doğrudan cilde uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Arslan, bu ürünlerin öncelikle bilek içi veya kulak arkası gibi küçük bölgede denenmesini tavsiye etti.

"Etiket ve ÜTS kaydı kontrol edilmeli"

KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, kozmetik ürünlerin satın alınmasından önce ambalaj bilgilerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, ürünün adı, kullanım amacı, içerik bilgisi, kullanım talimatı ve uyarılarının yanı sıra sorumlu üretici veya ithalatçının adı ve açık adresinin de kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürünün izlenebilirliğini sağlayan parti veya seri numarası ile son kullanma tarihi ya da açıldıktan sonraki kullanım süresinin de incelenmesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, ürünün barkodunu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden sorgulayarak ürünün sistemde kayıtlı olup olmadığına bakmalı. ÜTS'de kaydı bulunmayan ürünler tercih edilmemeli. Ürünü kullandıktan sonra kızarıklık, kaşıntı, yanma veya şişlik gibi beklenmeyen bir reaksiyon görülürse ürünün kullanımı hemen bırakılmalı ve bir sağlık profesyoneline danışılmalı."

Sektör paydaşlarına güvenli üretim çağrısı

KÜAD Kongre Başkanı Serdar Mutaf, güvenli kozmetik ürünlere erişimde üretimden denetime kadar sektörün tüm paydaşlarına sorumluluk düştüğünü belirterek, merdiven altı ve kaçak üretimle mücadelede izlenebilirliğin ve tüketici farkındalığının artırılmasının önemine dikkati çekti.

Güvenli üretimden yenilikçi formülasyonlara kadar sektörün gündemindeki konuların ele alınacağı 10. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nin 14-16 Aralık'ta Antalya'da düzenleneceği bilgisini paylaşan Mutaf, kongrede aktif içerikler, çok işlevli formüller, kişiselleştirme, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi başlıkların değerlendirileceğini ifade etti.